19 января 2024, 09:01

Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия

РИА «Новости»
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Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР испытал подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23». Ее активировали в Японском море, сообщило ЦТАК.

Пуск стал ответом на объединенные военно-морские учения США, Японии и Южной Кореи вокруг острова Чечжу, которые стартовали 15 января. Минобороны Северной Кореи заявило, что маневры дестабилизировали ситуацию в регионе и поставили под угрозу безопасность республики.

«В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Японского моря испытание системы подводного ядерного оружия „Хэиль-5-23“, которая находится в разработке», - заявила пресс-служба ведомства.

Военные не раскрыли технические характеристики системы. Они лишь заявили, что усовершенствовали «ядерную ответную готовность» армии КНДР, и анонсировали новые ответные пуски в море и воздухе в ответ на враждебные действия.

В начале января Северная Корея выпустила в сторону Южной около 200 артиллерийских снарядов. В ответ на это в Желтом море провели военные учения.

Ядерное оружие Военные учения КНДР
19 января 2024, 09:52
Франция открестилась от наемников в Харькове
РИА «Новости»
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Информация о присутствии французских наемников в Харькове в рядах украинской армии является манипуляцией со стороны России. Об этом изданию France Press заявили в МИД республики.

Минобороны России в среду, 17 января, сообщило о ликвидации более 60 наемников в пункте временно дислокации в Харькове, среди них находились французы. Еще порядка 20 человек получили ранения.

«У Франции нет никаких наемников как на Украине, так и ни где бы то ни было еще. Эта информация является очередной манипуляцией со стороны России», - заявили в МИД.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ведомство вызовет французского посла для дачи объяснений по присутствию военных на территории Харькова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также отмечал, что нижняя палата парламента примет обращение к французским депутатам в связи с уничтожением наемников. Он напоминал, что законы Франции запрещают наемничество.

Военные Россия Франция Харьков
19 января 2024, 09:18
Решение Путина встревожило британцев
РИА «Новости»
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Жители Великобритании забили тревогу из-за возможного запрета России на вылов рыбы в Баренцевом море, они рискуют остаться без национального блюда фиш-энд-чипс. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Для британцев одно из любимых национальных блюд оказалось под угрозой из-за планов России денонсировать договоренность, по которой британские суда ловят рыбу в Арктике», - написали авторы материала.

Журналисты отметили, что британские рыболовы добывают в территориальных водах России треску и пикшу «в огромном количестве», мясо которых используется в национальном блюде. Только в 2023 году в Баренцевом море выловили порядка 566 тысяч тонн трески.

По их мнению, вероятные санкции со стороны России станут ответом на запреты со стороны Великобритании. Авторы статьи выразили опасение, что рыболовные суда начнут прогонять военные корабли.

Ранее западные СМИ признали превосходство России в Арктике благодаря передовым ледокольным технологиям.

Великобритания Санкции Россия Арктика
19 января 2024, 09:08
Турецкий дипломат опроверг переговоры по альтернативе зерновой сделке
РИА «Новости»
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Власти Турции не ведут переговоров по альтернативе Черноморской зерновой инициативе, поскольку неучастие в ней любой из сторон несет риски. Об этом РИА «Новости» заявил дипломатической источник в Анкаре.

«Различные версии выдвигались, обсуждались», - заявил собеседник агентства.

Однако целью Турции является возобновление сделки в первоначальном виде, пояснил он. Источник признал, что сейчас это осуществить сложно.

Украинский посол в Турции Василий Боднар заявил ранее, что Киев ищет альтернативу зерновой сделке. В России подчеркивали, что перспектив для возобновления соглашения пока нет.

В 2023 году объемы экспорта российского зерна значительно выросли. На этом фоне Россия не заинтересована в зерновой сделке, сообщили в Минсельхозе РФ.

Турция зерновая сделка
19 января 2024, 08:29
Госдума рассмотрит обращение к Франции после ликвидации наемников в Харькове
РИА «Новости»
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Депутаты Государственной думы рассмотрят обращение к Франции, в связи с уничтожением наемников из этой страны в зоне специальной операции. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В среду министерство обороны сообщило, что российские силы точным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове.

«Посла республики в Москве вызвали в МИД в связи с ликвидацией Вооруженными силами более 60 наемников из Франции в Харькове. Обязательно рассмотрим обращение к парламенту этой страны на ближайшем заседании», - написал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что французское законодательство запрещает наемничество.

«Важно понимать, в курсе ли депутаты этой страны, что кто-то отправил боевиков на Украину в нарушение норм закона, - добавил он.

Политик отметил, что в истории отношений России и Франции были разные этапы.

«Было время, когда против нацизма наши деды и прадеды боролись вместе. Но сегодня французские наемники погибают за украинский нацистский режим. Знают ли про это депутаты?» - задался вопросом Володин.

Ранее аналитик Ксавье Моро объяснил молчание властей Франции по поводу гибели соотечественников давлением со стороны НАТО.

Военные Депутаты Россия Франция Харьков

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