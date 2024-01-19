Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия

Пуск стал ответом на объединенные военно-морские учения США, Японии и Южной Кореи вокруг острова Чечжу, которые стартовали 15 января. Минобороны Северной Кореи заявило, что маневры дестабилизировали ситуацию в регионе и поставили под угрозу безопасность республики.

«В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Японского моря испытание системы подводного ядерного оружия „Хэиль-5-23“, которая находится в разработке», - заявила пресс-служба ведомства.

Военные не раскрыли технические характеристики системы. Они лишь заявили, что усовершенствовали «ядерную ответную готовность» армии КНДР, и анонсировали новые ответные пуски в море и воздухе в ответ на враждебные действия.

В начале января Северная Корея выпустила в сторону Южной около 200 артиллерийских снарядов. В ответ на это в Желтом море провели военные учения.