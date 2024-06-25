25 июня 2024, 16:23

Сестра Обамы и ее дочь пострадали во время протестов в Кении

Global Look Press
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Сестра экс-президента США Барака Обамы Аума и ее дочь пострадали из-за слезоточивого газа во время протестов в Найроби. Об этом сообщил телеканал CNN.

«У нас с собой только флаги и баннеры, и больше ничего. У этих молодых людей нет больше ничего… Как они могут применять против них слезоточивый газ?» - возмутилась Обама.

Журналисты задали Ауме вопрос о том, почему она вышла на протесты, хотя ранее никогда не участвовала в политической жизни. Женщина ответила, что хочет будущего в Кении для дочери и внуков.

Протесты в стране начались на фоне планов властей по повышению налогов на некоторые услуги и товары. Демонстранты 25 июня ворвались в здание парламента , там начался пожар.

Газ Протесты
25 июня 2024, 15:59
Протестующие в Кении ворвались в здание парламента, там начался пожар
Global Look Press
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В Кении протестующие прорвались в парламент в столице страны Найроби. В части здания начался пожар, сообщил телеканал Citizen TV.

С утра в деловой центр города начали прибывать люди, которые требовали отставки президента. Полиция использовала слезоточивый газ и открыла стрельбу резиновыми пулями.

Новая волна протестов началась в Кении из-за планов правительства по повышению налогов на ряд некоторых товаров и услуг, сообщил RT.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее назвал Кению основным союзником вне НАТО. Такой привилегированный статус есть еще у 20 стран.

Пожары Протесты
25 июня 2024, 15:37
Стали известны новые главы ЕК, Евросовета и евродипломатии
Global Look Press
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Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на должности главы ЕК, Евросовета и евродипломатии. Об этом сообщило DPA.

На пост главы Евросовета выдвинули бывшего премьера Португалии Антониу Кошту, а на должность главы евродипломатии - премьера Эстонии Каю Каллас. По решению лидеров ЕС, возглавлять Еврокомиссию снова будет Урсула фон дер Ляйен.

В июне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран объединения провели дискуссию о том, кого именно поставить на должность председателя ЕК. По информации RT , некоторые государства не захотели назначать фон дер Ляйен на этот пост.

Ранее 360.ru опубликовал ее подробную биографию. До начала политической карьеры фон дер Ляйен работала преподавателем кафедры эпидемиологии, социальной медицины и исследований системы здравоохранения.

Еврокомиссия Евросоюз Эстония Урсула фон дер Ляйен
25 июня 2024, 15:19
Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане
Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили теракты в Дагестане, сообщили в пресс-службе Кремля.

Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с трагедией. Он заявил, что Турция выступает против всех видов террора.

«Владимир Путин поблагодарил за высказанные соболезнования и поддержку», - добавили в пресс-службе.

Собеседники договорились продолжить тесное взаимодействие на антитеррористическом направлении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Путину из-за вооруженного нападения в Дагестане. Он также предложил российскому лидеру помощь в расследовании терактов.

Турция Дагестан Владимир Путин Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 14:32
Россия ограничит доступ к 81 европейскому СМИ
Freepik
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Россия ограничит доступ со своей территории к вещательных ресурсам 81 европейского СМИ. Это ответ на введенный в ЕС запрет вещания РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты», пояснили в МИД РФ.

Ограничения с российской стороны будут действовать с 25 июня. Под них попадут, в частности, телерадиокомпания ORF, журнал Spiegel, газеты Mundo, Pais, агентство France-Presse. В перечне есть СМИ Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Польши и других стран. В МИД отметили, что эти ресурсы «систематически распространяют недостоверную информацию» о ходе спецоперации. Если санкции в отношении российских СМИ снимут, РФ пересмотрит ответные меры.

«Российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что <…> необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции. Несмотря на это, в Брюсселе и столицах стран блока предпочли пойти по пути эскалации», - посетовали в министерстве.

Сайты РИА «Новости», «Российской газеты» и «Известий» заблокируют на территории Евросоюза также 25 июня.

Журналистика Запреты Санкции Россия Евросоюз МИД РФ

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