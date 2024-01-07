07 января 2024, 15:37

Сестра Ким Чен Ына заявила об имитации стрельбы в сторону Южной Кореи 6 января

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

КНДР 6 января не выпустила ни одного снаряда в сторону Южной Кореи, заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон. Страна, по ее словам, провела «обманную операцию», а южнокорейские военные «проглотили эту наживку», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Наши вооруженные силы не выпустили ни одного снаряда в те воды. Военные головорезы Республики Корея проглотили брошенную нами наживку», - указала Ким Е Чжон.

По ее словам, военные КНДР 60 раз подорвали взрывчатку, имитировав выстрелы орудий береговой артиллерии. Все это было нужно, что раскрыть настоящие возможности южнокорейской стороны по обнаружению действий КНДР.

Военные Южной Кореи приняли взрывы за гул орудий, подчеркнула сестра Ким Чен Ына, а потом занялись фабрикацией утверждений о том, что снаряды упали якобы в буферную зону Желтого моря.

В минувшую пятницу, 5 января КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в район мыса Чансан. В результате жителей островов Енпхендо и Пэннендо эвакуировали.

Южнокорейские военные в ответ провели учения.

Южная Корея КНДР
07 января 2024, 15:05
Новый доклад об НЛО представят в американском конгрессе
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В конце 2023 года американский конгресс одобрил законопроект, который позволит обнародовать сведения о неопознанных летающих объектах. Об этом сообщило издание The New York Times.

По информации источника, документ еще должен подписать президент Джо Байден. Если это произойдет, то общественность получит доступ к государственным документам о технологиях неизвестного происхождения и неопознанных аномальных феноменах за последние 25 лет.

При этом Байден может по личному решению оставить в тайне некоторую информацию ради государственной безопасности. Автором законопроекта стал лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер.

Ранее бывший глава управления аномальных явлений Пентагона Шон Киркпатрик заявил, что с точки зрения науки отсутствие внеземной жизни в масштабах необъятной Вселенной является неправдоподобным. При этом он отметил, что существование инопланетной жизни на Земле также сомнительно.

В сентябре 2023 года Пентагон опубликовал 143 видео с НЛО , которым специалисты не смогли найти логическое объяснение.

США Пентагон Космос
07 января 2024, 14:53
Пристрастие Маска к наркотикам вызвало беспокойство у совета директоров Tesla
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Основатель и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск регулярно употребляет различные виды наркотиков на закрытых вечеринках по всему миру. В совете директоров компаний опасаются, что это навредит бизнесу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, с 2018 по 2021 годы Маск побывал на нескольких вечеринках в Лос-Анджелесе, Мексике и Майами, где гости принимают незаконные вещества. В окружении миллиардера заявили, что он до сих пор употребляет наркотики.

Сейчас, когда от действий Маска зависит шесть компаний, в том числе активы инвесторов на сумму около одного триллиона долларов и тысячи работников, у совета директоров есть все основания переживать о здоровье предпринимателя.

Авторы материала подчеркнули, что употребление наркотиков противоречит политике компаний, а это может поставить под угрозу контракты с властями США на сумму, превышающую 14 миллиардов долларов.

Илон Маск всегда отличался вспыльчивостью, но в последние годы его поведение стало нестабильным. Члены совета директоров обращались за помощью к брату миллиардера Кималу Маску, но тот ничем не смог помочь. Пока акции компаний растут, инвесторы будут закрывать глаза на выходки бизнесмена.

В 2023 году Маск заработал почти 100 миллиардов долларов и возглавил список самых богатых людей планеты.

США Илон Маск
07 января 2024, 10:46
Число погибших при землетрясениях в Японии достигло 128
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Количество жертв в результате серии землетрясений в Японии увеличилось до 128. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на заявление местных властей.

Как минимум 560 человек получили ранения различной степени тяжести. Спасатели также не могут установить местонахождение боле 220 местных жителей.

Авторы материала уточнили, что природный катаклизм в Японии унес жизни свыше 100 человек впервые с 2016 года, когда в ходе землетрясения в префектуре Кумамото погибли 273 человека.

В первый день 2024 года на западе Японии начались мощные землетрясения. Самую большую сейсмическую активность зафиксировали в префектуре Исикава, где катаклизм уничтожил порядка 250 домов, а вспыхнувшие пожары - свыше 300 построек.

В настоящее время на территории всей Исикавы есть перебои в подаче тепла, электричества и воды, а также нехватка топлива.

Ранее разбушевавшееся цунами на японском острове Хонсю показали на видео. Высокая морская волна сносила на своем пути людей, дома и автомобили.

Землетрясения Япония
07 января 2024, 10:09
Шеф Пентагона рассказал о состоянии здоровья после госпитализации
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что пошел на поправку после госпитализации в больницу. Его слова привела пресс-служба ведомства.

«В ближайшее время рассчитываю вернуться к работе в Пентагоне. Рад, что начал идти на поправку», - сказал он.

Остин отметил, что ему следовало лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем.

«Понимаю волнение в СМИ. Признаю, что мог сделать больше в плане информирования общественности», - добавил министр.

Глава Пентагона не рассказал, какой у него диагноз. СМИ сообщали, что 70-летний Остин провел в отделении интенсивной терапии как минимум четыре дня. Во время его отсутствия обязанности шефа ведомства выполняла Кэтлин Хикс.

При этом издание Politico со ссылкой на источники написало, что американское Минобороны на протяжении трех дней не сообщало в администрацию президента США сведения о состоянии Остина.

США Пентагон

Новости по теме