Сестра Ким Чен Ына заявила об имитации стрельбы в сторону Южной Кореи 6 января

«Наши вооруженные силы не выпустили ни одного снаряда в те воды. Военные головорезы Республики Корея проглотили брошенную нами наживку», - указала Ким Е Чжон.

По ее словам, военные КНДР 60 раз подорвали взрывчатку, имитировав выстрелы орудий береговой артиллерии. Все это было нужно, что раскрыть настоящие возможности южнокорейской стороны по обнаружению действий КНДР.

Военные Южной Кореи приняли взрывы за гул орудий, подчеркнула сестра Ким Чен Ына, а потом занялись фабрикацией утверждений о том, что снаряды упали якобы в буферную зону Желтого моря.

В минувшую пятницу, 5 января КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в район мыса Чансан. В результате жителей островов Енпхендо и Пэннендо эвакуировали.

Южнокорейские военные в ответ провели учения.