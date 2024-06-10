10 июня 2024, 07:50

Сестра Ким Чен Ына указала на риск эскалации «мусорной войны» КНДР и Северной Кореи

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Запущенное Южной Кореей пропагандистское вещание через громкоговорители на границе с КНДР может привести «к очень опасной ситуации». Об этом сообщила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой северокорейской партии Ким Е Чжон, сестра лидера республики Ким Чен Ына, ее процитировал ЦТАК.

Власти Южной Кореи включили громкоговорители в ответ на запущенные КНДР воздушные шары с мусором. Ким Е Чжон объяснила, что в действиях северокорейского руководства, в отличие от соседей, не было «никакого политического подстрекательства».

Сестра Ким Чен Ына подчеркнула, что КНДР отреагирует на вещание из громкоговорителей и запуск воздушных шаров с пропагандистскими листовками.

«Я серьезно советую Сеулу немедленно прекратить опасные поступки, которые могут привести к дальнейшей конфронтации», - указала она.

Ранее КНДР выпустила в сторону соседней страны еще порядка 300 воздушных шаров с мусором. На такой шаг государство пошло после того, как Южная Корея отправила северянам USB-накопители с K-pop и сериалами, а также различные вещи, запрещенные в условиях изолированной тоталитарной диктатуры.

Северная Корея Южная Корея КНДР Мусор
10 июня 2024, 07:54
Правительство Бельгии уйдет в отставку по итогам парламентских выборов
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Правительство Бельгии вместе с премьер-министром Александером Де Кроо уйдет в отставку. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Причиной отставки стало поражение партии Де Кроо Open VLD на парламентских выборах. Как отметили авторы материала, 10 июня бельгийский премьер сообщит об этом королю Филиппу.

«Это тяжелый вечер для нас. Мы проиграли. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, и я лично несу за это ответственность», - отметил Де Кроо.

Он заверил, что «либералы сильны» и обещал вернуться. Премьер подчеркнул, что сосредоточится на текущих делах правительства до назначение преемника. Он добавил, что его либеральная партия становится оппозицией и не примет участие в новой правящей коалиции.

Авторы материала уточнили, что Де Кроо еще долго будет на посту премьера. Процесс создания правящей коалиции в Бельгии занимает длительное время.

Французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц проиграли на выборах в Европарламент. Посе этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал их уйти в отставку.

Бельгия Отставки Выборы
10 июня 2024, 07:19
Володин призвал отправить Шольца и Макрона в отставку после выборов в Европарламент
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президенты Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц из последних сил уцепились за власть, но потерпели крах на выборах в Европарламент. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал их уйти в отставку.

«Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть. Правильно им самим уйти в отставку и перестать издеваться над гражданами своих государств», - заявил он.

Во Франции, по информации российского политика, явка составила 52,5%. Партия Макрона «Ренессанс» набрала вдвое меньше голосов, чем «Национальное объединение» Марин Ле Пен - 15,2% против 32%. Володин отметил, что в Германии правящая коалиция Шольца показала худшие результаты за всю историю. Социал-демократы набрали около 14% голосов - на 2% меньше, чем «Альтернатива для Германии», и на 16% меньше «христианских демократов».

На выборах в Европарламент одержала Европейская народная партия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Французский президент обратился к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента.

Германия Эммануэль Макрон Европарламент Франция Олаф Шольц Выборы
10 июня 2024, 06:47
Протестующие в Ереване перекрыли проспект и провели ночь в палатках
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Ереване протестующие расставили палатки на проспекте Маршала Баграмяна и провели в них ночь. Они потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщило РИА «Новости».

Акция началась 9 июня. Протестующие потребовали отставки премьера и прекращения делимитации границы с Азербайджаном. Лидер протестов Баграт Галстанян призвал инициировать внеочередное заседание парламента для отправки правительства в отставку.

Участники митинга собрались у здания парламента. Они перекрыли проспект Маршала Баграмяна скамьями и палатками. Галстанян предупредил, что демонстранты останутся там. Полиция закрыла с двух направлений проход по улице Демирчяна. Ночь, по информации агентства, прошла без происшествий и стычек с правоохранителями.

Делимитацию и демаркацию границы согласовали по Алма-Атинской декларации 1991 года. Несколько сел Тавушской области отошли Азербайджану.

Армения Протесты Беспорядки Митинги
10 июня 2024, 01:48
Молдавский политик призвал объединиться вокруг Путина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Политики постсоветских стран, а также лидеры общественного мнения должны объединиться вокруг президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал лидер молдавской оппозиции Илан Шор РИА «Новости».

«Я считаю, что мы, разные лидеры общественных мнений, политики постсоветских стран должны объединиться вокруг Владимира Владимировича и продвигать то, что он говорит. Потому что он говорит правильные вещи, к которым мы стремимся», - объяснил свою позицию политик.

Илан Шор - лидер оппозиционного молдавского блока «Победа». Он последовательно выступает против евроинтеграции и за укрепление отношений с Россией. В мае этого года Шор стал гражданином России.

Позже он допустил, что власти Молдавии могут лишить его гражданства. По его словам, это государство - территория беззакония.

На родине членам блока «Победа» пригрозили уголовным делом о госизмене. Самого Шора молдавские правоохранители обвинили в выводе из банковской системы миллиарда долларов.

Уголовное дело Молдавия Россия Владимир Путин Оппозиция

Новости по теме