Сестра Ким Чен Ына указала на риск эскалации «мусорной войны» КНДР и Северной Кореи

Власти Южной Кореи включили громкоговорители в ответ на запущенные КНДР воздушные шары с мусором. Ким Е Чжон объяснила, что в действиях северокорейского руководства, в отличие от соседей, не было «никакого политического подстрекательства».

Сестра Ким Чен Ына подчеркнула, что КНДР отреагирует на вещание из громкоговорителей и запуск воздушных шаров с пропагандистскими листовками.

«Я серьезно советую Сеулу немедленно прекратить опасные поступки, которые могут привести к дальнейшей конфронтации», - указала она.

Ранее КНДР выпустила в сторону соседней страны еще порядка 300 воздушных шаров с мусором. На такой шаг государство пошло после того, как Южная Корея отправила северянам USB-накопители с K-pop и сериалами, а также различные вещи, запрещенные в условиях изолированной тоталитарной диктатуры.