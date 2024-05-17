Сестра Ким Чен Ына опровергла сообщения об экспорте оружия из Северной Кореи в Россию

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Сестра лидера КНДР назвала дезинформацией и абсурдом высказывания о поставках оружия из Северной Кореи в Россию.

«Как мы уже не раз заявляли, „версия об оружейных сделках между КНДР и РФ“, полная неточных мнений и выдумок, является абсурдной гипотезой, которую не имеет никакого смысла оценивать и комментировать», - указала Ким Е Чжон.

Сестра Ким Чен Ына добавила, что КНДР наращивает свою оборонную промышленность, поэтому у нее нет желания и возможности экспортировать и «предавать гласности» военно-технический потенциал страны.

Ранее Северокорейский лидер проинспектировал предприятие по производству стрелкового оружия. Ким Чен Ын оценил новую снайперскую винтовку и опробовал ее в тире.