19 апреля 2024, 13:09

Сервисы Telegram и WhatsApp исчезли из китайского App Store

Global Look Press
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Корпорация Apple убрала из своего магазина приложений App Store в КНР ряд сервисов. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

По информации издания, в список удаленных платформ вошли мессенджер Telegram, сервисы WhatsApp*, Thread* и Signal. Американская компания Apple прокомментировала ситуацию и объяснила, что власти Китая потребовали удалить некоторые приложения.

«Мы обязаны соблюдать законы стран, в которых мы работаем, даже если мы не согласны с ними», - процитировали в газете представителя корпорации.

По его словам, руководство КНР в своем решение исходило из соображений национальной безопасности.

Ранее исследовательская компания International Data Corporation выяснила, что корпорация Apple перестала занимать первое место в рейтинге крупнейших компаний - производителей смартфонов. Американскую компанию потеснила в топе корейская Samsung.

* Платформы WhatsApp и Thread принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

WhatsApp Apple Telegram Китай
19 апреля 2024, 13:15
Россия призвала Израиль и Иран отказаться от эскалации конфликта — Песков
Unsplash
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Россия выступает за сдержанность сторон в вопросе конфликта между Израилем и Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Мы по-прежнему выступаем за <…> отказ от каких-либо действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности», - подчеркнул он.

Песков отметил, что Кремль пока не давал комментариев по поводу удара ЦАХАЛ по Ирану. Пресс-секретарь объяснил, что для необходимо подробно изучить ситуацию, а потом уже делать выводы из нее.

«Пока мы эту информацию изучаем, считаем, преждевременно давать какие-то комментарии, не понимая деталей», - заключил представитель Кремля.

Кремль Израиль Дмитрий Песков Россия Владимир Путин Иран Ближний Восток
19 апреля 2024, 12:51
WADA не получило от России прошлогодний взнос на $1,2 млн
Global Look Press
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Россия не выплачивала Всемирному антидопинговому агентству (WADA) обязательный взнос за 2023 год. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба организации.

Сумма взноса от России составляла более 1,2 миллиона долларов.

«Пока что мы не получили взнос России на 2023 год», - указали в WADA.

Россия в феврале договорилась с агентством и согласовала суммы выплат за 2023 год. В конце прошлого года WADA подтвердила, что не возражает от получения взноса, но из-за ограничений в мировой банковской системе связанные с переводом денег процессы затягиваются.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус побеседовали с главой WADA Витольдом Банькой от лица «африканского политика». В разговоре директор агентства признался, что участие стран в Играх дружбы является политическим вопросом.

Он выразил недовольство в связи с организацией этих международных соревнований и призвал спортивным федерациям избегать их. По его мнению, идея Игр дружбы противоречит Олимпиаде.

Выплаты в России WADA Россия
19 апреля 2024, 12:33
Агония и истерика Запада. Лавров объяснил нагнетание темы нанесения поражения России
РИА «Новости»
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Коллективный Запад призывает нанести поражение России, надеясь сохранить свою гегемонию. Нагнетание этой темы в публичном пространстве свидетельствует о панике западных политиков, сказал в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» министр иностранных дел Сергей Лавров. Трансляцию вели в соцсетях МИД.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян попросила министра оценить перспективу глобального конфликта. Сергей Лавров заявил: коллективный Запад перестал скрывать, что может потерять влияние из-за формирования нового многополярного, демократичного и равноправного миропорядка.

«Считаю, что нагнетание темы нанесения поражения России , акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада отражают не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику», - указал министр.

Постпред Эстонии при военно-политическом блоке НАТО Юри Луйк призвал спровоцировать эскалацию конфликта Украины с Россией. По его мнению, если этого не сделать, Запад утратит инициативу.

Сергей Лавров Россия Запад МИД РФ
19 апреля 2024, 12:06
Участники протестов в Тбилиси пытались захватить кабмин
Global Look Press
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Участники очередной акции протеста против закона «О прозрачности иностранного влияния» 17 апреля пытались захватить Дом правительства в Тбилиси. Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил об этом во время выступления в парламенте, сообщил ТАСС.

«Они старались ворваться в административное здание, толкали и оскорбляли полицейских, звучали призывы взять штурмом здание администрации правительства. Особенно активны были представители оппозиционных партий», - сказал он.

Демонстрации длились три дня и сопровождались стычками с полицией. Вахтанг Гомелаури сообщил, что в административном порядке задержали 40 человек. Пять правоохранителей, по его словам, пострадали, из них двух человек госпитализировали с тяжелыми травмами.

Закон об иноагентах приняли в первом чтении, грузинская оппозиция потребовала его отозвать. Президент Саломе Зурабишвили обещала наложить вето, если парламент согласует инициативу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Евросоюз и США планировали свергнуть действующую власть в Грузии.

Грузия Протесты Митинги Полиция

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