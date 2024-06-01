Серийный убийца Пиктон впал в кому и умер после побоев сокамерника в Канаде

По данным издания Le Figaro , 19 мая арестант напал на Пиктона и попытался заколоть его самодельной заточкой. Раненого заключенного сразу же увезли в больницу и ввели в искусственную кому. Спустя время он умер. Нападавшего перевели в изолятор.

Пиктон с 2022 года отбывал пожизненный срок за убийства шести женщин, которые он совершил с 1978 по 2002 годы. При этом он утверждал, что на его счету 49 убитых женщин. Он приводил жертв на собственную свиноферму, а после их трупы скармливал свиньям.

На днях «смолинского маньяка» Владимира Ческидова экспертиза признала невменяемым. Он похитил, насиловал и удерживал в разные годы двух женщин, а затем убил их.

Один из самых жестоких убийц Канады - 74-летний Роберт Пиктон умер в тюремной больнице. Его до полусмерти избил сокамерник, сообщил телеканал CBC News.