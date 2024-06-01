01 июня 2024, 19:59

Серийный убийца Пиктон впал в кому и умер после побоев сокамерника в Канаде

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Один из самых жестоких убийц Канады — 74-летний Роберт Пиктон умер в тюремной больнице. Его до полусмерти избил сокамерник, сообщил телеканал CBC News.

По данным издания Le Figaro , 19 мая арестант напал на Пиктона и попытался заколоть его самодельной заточкой. Раненого заключенного сразу же увезли в больницу и ввели в искусственную кому. Спустя время он умер. Нападавшего перевели в изолятор.

Пиктон с 2022 года отбывал пожизненный срок за убийства шести женщин, которые он совершил с 1978 по 2002 годы. При этом он утверждал, что на его счету 49 убитых женщин. Он приводил жертв на собственную свиноферму, а после их трупы скармливал свиньям.

На днях «смолинского маньяка» Владимира Ческидова экспертиза признала невменяемым. Он похитил, насиловал и удерживал в разные годы двух женщин, а затем убил их.

Один из самых жестоких убийц Канады - 74-летний Роберт Пиктон умер в тюремной больнице. Его до полусмерти избил сокамерник, сообщил телеканал CBC News.

Убийства Канада Избиения
01 июня 2024, 20:03
Турция назвала условия вывода войск из Сирии
Unsplash
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Турция может рассмотреть возможность вывода войск из Сирии. Об этом, как сообщил телеканал TRT Haber, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

Турция может рассмотреть возможность вывода войск из Сирии. Об этом, как сообщил телеканал TRT Haber , заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

«Только после того, как <…> наша граница будет полностью безопасной, мы сможет рассмотреть вывод [войск]», - заявил глава военного ведомства.

При этом он сказал, что турецкая сторона готова оказать Сирийской Арабской Республике поддержку в проведении выборов, принятия конституции и нормализации обстановки в стране.

Ранее стало известно, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* планируют нанести удары с помощью БПЛА по местам дислокации российских войск в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Турция Сирия Военные
01 июня 2024, 19:40
США не поменяли позицию по статусу Зеленского после окончания его срока
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Американское правительство по-прежнему признает Владимира Зеленского президентом Украины, несмотря на то, что срок его полномочий закончился. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Госдепартаменте напомнили агентству о комментарии главы их пресс-службы Мэтью Миллера от 25 марта. Тогда он, отвечая на вопрос об истечении полномочий Зеленского, заявил, что во время конфликта выборы на Украине проводить сложно. Вопрос о легитимности президента должны решать сами граждане страны.

Пятилетний срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского закончился 20 мая.

США Владимир Зеленский
01 июня 2024, 19:09
НАТО назвал кибератаку условием для применения статьи о самообороне
Pxhere
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Страны НАТО договорились, что кибератака против одной из них может стать поводом для применения 5-й статьи Устава Североатлантического альянса. Такое заявление сделал глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр. Трансляцию его выступления вел Международный институт стратегических исследований на YouTube.

«Мы договорились в НАТО, это общее решение всех союзников, что в принципе кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении 5-й статьи», - сказал адмирал.

Военные ведомства всего мира борются с последствиями достижений в области технологий, включая искусственный интеллект, для кибербезопасности, указали в институте. Правительства нуждаются в защите от атак и других информационных операций.

Пятая статья Устава подразумевает принцип коллективной обороны. Нападение на одного из членов альянса расценивается как атака на всех. Впервые за свою историю блок применил эту статью после терактов 11 сентября 2001 года в США.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО спровоцировали новый этап напряженности. Альянс намерен продолжать прямую и опосредованную борьбу с Россией.

Исследования США Военные НАТО Технологии
01 июня 2024, 19:06
Стало известно, кто лидирует на парламентских выборах в Индии
Unsplash
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«Национальный демократический альянс» премьер-министра Нарендры Моди вырвался вперед по итогам голосования на парламентских выборах в Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Выборы проходили с 19 апреля по 1 июня, подсчет голосов завершится уже 4 июня. Итоги голосования определят, как распределятся 543 места в нижней палате парламента Индии.

По данным телеканала, большинство из них получит правящая партия. По подсчетам издания, число занимаемых «Национальным демократическим альянсом» мест составит от 359 до 371.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал о своем божественном предназначении. Политик отметил, что Бог направляет его в делах, но не «раскрывает всех карт». Он также пошутил, что не может позвонить и напрямую задать волнующие его вопросы.

Индия Нарендра Моди Выборы

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