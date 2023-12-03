03 декабря 2023, 03:56

Серия взрывов прозвучала в Сумах на Украине

РИА «Новости»
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В городе Сумы на Украине прогремело несколько взрывов Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

«Сумы, мониторы сообщают о взрывах в районе областного центра», - написали журналисты.

Других сведений издание не привело. Городские власти пока не прокомментировали ЧП.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявили воздушную тревогу. Кроме этого, сирены гудят в Николаевской, Одесской, Черновицкой и Хмельницкой областях, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской.

Ранее сообщалось о взрывах в Николаевской области. Согласно информации украинских Telegram-каналов, работали системы ПВО.

Минувшей ночью взрывы звучали в Днепропетровске. Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Взрывы Украина
03 декабря 2023, 03:39
Французские СМИ поменяли риторику о конфликте на Украине
Pixabay
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Французские СМИ полностью сменили риторику в отношении конфликта на Украине. Об этом в соцсети Х написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда наше оружие и деньги!» - отметил политик.

Поводом для возмущения Филиппо послужил сюжет на французском телеканале LCI с заголовком «Что, если в конечном итоге Украина проиграет».

Западные страны должны прекратить идти на поводу у НАТО и начать восстанавливать отношения с Россией, заявил Филиппо и призвал «проснуться». Политик потребовал начать диалог с Россией и перестать ориентироваться на заявления президента Украины Владимира Зеленского о торжестве справедливости.

Журналистика Россия Украина Франция
03 декабря 2023, 03:05
Один человек умер после нападения с ножом в Париже
Freepik
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Один человек погиб после нападения незнакомца с ножом в центре Парижа, несколько человек ранены. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицейских.

По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, погибшим оказался гражданин Германии. Пострадавшие тоже прибыли из других государств.

По данным агентства, злоумышленником мог оказаться местный житель 1997 года рождения. Его знают как радикального исламиста, страдающего от психических проблем.

Ранее в американском штате Мэн неизвестный начал стрельбу. В ходе происшествия погибли 22 человека, десятки получили травмы. Как сообщил телеканал Fox News, первые выстрелы услышали в местном баре и боулинге. Позже организация Gun Violence Archive, занимающаяся сбором информации, назвала ЧП самым масштабным по числу умерших среди всех случаев вооруженного нападения в стране за этот год.

Париж Преступления Франция
03 декабря 2023, 02:56
«Мечтает о другом». Немецкого бизнесмена удивили слова Елены Зеленской о муже
РИА «Новости»
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Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена хочет другой жизни. Такое мнение высказал в соцсети Х немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

«Жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о другом, о нормальной жизни. Насколько это реально?» - заявил предприниматель.

Дотком отметил, что более 600 тысяч украинцев погибли из-за того, что Зеленский не сдержал предвыборного обещания и не заключил мир с Россией, пока у него был шанс.

Ранее жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выступила против его переизбрания на новый срок. Елена Зеленская заявила, что нужно «придумать что-то новое».

Зеленский отменил выборы на Украине , мотивируя это тем, что большинство украинцев считают это опасным и бессмысленным. Глава государства добавил, что работа президента - очень сложная, но он не может представить свой уход с этой должности во время конфликта

Владимир Зеленский Украина
03 декабря 2023, 02:23
Бюджет Украины потерял 253 млн долларов из-за польской блокады на границе
РИА «Новости»
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Блокирование границы с Украиной польскими фермерами и перевозчиками привело к потерям бюджета более 253 миллионов долларов, что повлияло на финансирование ВСУ. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» сообщил глава налогового комитета Верховной рады Данил Гетьманцев.

«По таможне, результаты, к сожалению, неутешительные. Это минус 9,2 миллиарда гривен за ноябрь и соответственно минус 19% плана. <…> А вы знаете, что все, что попадает в бюджет в качестве налоговых отчислений, идет на безопасность и оборону страны», - заявил Гетьманцев.

Он возложил вину за это на поляков и словаков, которые блокировали границу. Польские перевозчики перекрыли три основных КПП на границе с Украиной 6 ноября, 23 ноября закрыли еще один. Словацкие дальнобойщики присоединились к блокаде 30 ноября.

Украина не сможет вернуть потерянные деньги, даже если Польша снова откроет дороги.

Украина Польша

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