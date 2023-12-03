Серия взрывов прозвучала в Сумах на Украине
В городе Сумы на Украине прогремело несколько взрывов Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».
«Сумы, мониторы сообщают о взрывах в районе областного центра», - написали журналисты.
Других сведений издание не привело. Городские власти пока не прокомментировали ЧП.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявили воздушную тревогу. Кроме этого, сирены гудят в Николаевской, Одесской, Черновицкой и Хмельницкой областях, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской.
Ранее сообщалось о взрывах в Николаевской области. Согласно информации украинских Telegram-каналов, работали системы ПВО.
Минувшей ночью взрывы звучали в Днепропетровске. Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.