Серия взрывов прогремела в Одессе
Прозвучавшие сигналы воздушной тревоги в Одессе прервала серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Думская».
Глава военно-гражданской администрации Одесской области в своем Telegram-канале сообщил, что громкие звуки связаны с работой системы противовоздушной обороны.
Он обратился к жителям Одессы, а также населенных пунктов Белгород-Днестровского района оставаться в укрытиях до окончания сигналов предупреждения о воздушной атаки.
В субботу 30 сентября, сигналы воздушной тревоги прозвучали сначала в Днепропетровской, а после Николаевской областях Украины и подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.
В субботу 30 сентября, сигналы воздушной тревоги прозвучали сначала в Днепропетровской, а после Николаевской областях Украины и подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.
Еще один взрыв прогремел в Ивано-Франковской области Украины на местном нефтепроводе. На месте произошел разлив сырья и начался пожар. Пламя перекинулось на частный дом, где пострадали три человека.