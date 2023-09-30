Серия взрывов прогремела в Одессе

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Глава военно-гражданской администрации Одесской области в своем Telegram-канале сообщил, что громкие звуки связаны с работой системы противовоздушной обороны.

Он обратился к жителям Одессы, а также населенных пунктов Белгород-Днестровского района оставаться в укрытиях до окончания сигналов предупреждения о воздушной атаки.

В субботу 30 сентября, сигналы воздушной тревоги прозвучали сначала в Днепропетровской, а после Николаевской областях Украины и подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

В субботу 30 сентября, сигналы воздушной тревоги прозвучали сначала в Днепропетровской, а после Николаевской областях Украины и подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Еще один взрыв прогремел в Ивано-Франковской области Украины на местном нефтепроводе. На месте произошел разлив сырья и начался пожар. Пламя перекинулось на частный дом, где пострадали три человека.