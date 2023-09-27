Серия взрывов прогремела в Николаеве на юге Украины

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Власти Николаевской области объявили воздушную тревогу. Другие подробности не приводились.

Минувшей ночью в центре Херсона, находящегося на подконтрольной Украине территории, зафиксировали взрывы.

При этом воздушную тревогу в городе не включали.

Во вторник, 26 сентября, по всей Украине два раза срабатывала воздушная тревога. Жителей Днепропетровской области призывали перейти в укрытия. Также сообщалось о взрывах и в Одесской области , и в Кривом Роге.

За прошлую неделю ВС России нанесли 12 комбинированных ударов по украинским складам с западным оружием и боеприпасами. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что целями ударов стали центры подготовки диверсантов и места размещения наемников.

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