Серия взрывов прогремела в Николаеве на юге Украины
Взрывы раздались в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».
Власти Николаевской области объявили воздушную тревогу. Другие подробности не приводились.
Минувшей ночью в центре Херсона, находящегося на подконтрольной Украине территории, зафиксировали взрывы.
При этом воздушную тревогу в городе не включали.
Во вторник, 26 сентября, по всей Украине два раза срабатывала воздушная тревога. Жителей Днепропетровской области призывали перейти в укрытия. Также сообщалось о взрывах и в Одесской области , и в Кривом Роге.
За прошлую неделю ВС России нанесли 12 комбинированных ударов по украинским складам с западным оружием и боеприпасами. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что целями ударов стали центры подготовки диверсантов и места размещения наемников.
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