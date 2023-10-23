Серия взрывов прогремела под Киевом

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Другие подробности не приводились. Местные власти ситуацию не комментировали и воздушную тревогу не объявляли.

Согласно данным онлайн-карты местного Министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Накануне удары были слышны в подконтрольном Киеву Херсоне. До этого город также подвергся мощным взрывам. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого стало известно о серии взрывов в Одесской области. В регионе включали средства противовоздушной обороны. Помимо этого жители Одессы сообщали о громких взрывах.