Сергей Лавров заявил о существовании в Армении прозападного лобби

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Прослойка НПО в республике продвигает интересы Соединенных Штатов и их союзников, однако российская сторона относится к этому как к искусственно нагнетаемым страстям, подчеркнул Лавров.

«Мы знаем, кто этим руководит. Но армянское руководство и само подливает масло в огонь», - добавил министр.

В России убеждены, что армянский народ связывает свое будущее с РФ и другими дружественными странами. Антироссийские настроения в Армении искусственно нагнетаются прозападным лобби, заключил глава МИД.

Политики западных государств одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение» , заявил Лавров. Он напомнил о недавних учениях США и их натовских союзников, в рамках которых они отрабатывали применение ядерного оружия против РФ.