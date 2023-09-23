Сергей Лавров заявил о существовании в Армении прозападного лобби
В Армении существует мощнейшее прозападное лобби, работающее на подрыв влияния России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН.
Прослойка НПО в республике продвигает интересы Соединенных Штатов и их союзников, однако российская сторона относится к этому как к искусственно нагнетаемым страстям, подчеркнул Лавров.
«Мы знаем, кто этим руководит. Но армянское руководство и само подливает масло в огонь», - добавил министр.
В России убеждены, что армянский народ связывает свое будущее с РФ и другими дружественными странами. Антироссийские настроения в Армении искусственно нагнетаются прозападным лобби, заключил глава МИД.
Политики западных государств одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение» , заявил Лавров. Он напомнил о недавних учениях США и их натовских союзников, в рамках которых они отрабатывали применение ядерного оружия против РФ.