21 февраля 2024, 06:16

Сергей Лавров прибыл в последний пункт турне по Латинской Америке

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Российскую делегацию встретили в аэропорту Рио-де-Жанейро. Министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в заседании Совета глав МИД стран G20, сообщила в своем Telegram-канале представитель министерства Мария Захарова.

Министр с другими официальными лицами сошел с трапа самолета. На земле их встретил почетный караул и бразильские коллеги.

В Рио-де-Жанейро Сергей Лавров 21 и 22 февраля примет участие в заседании СМИД G20. Оно впервые пройдет под бразильским председательством. Участники обсудят две основные темы - международную напряженность и реформирование системы глобального управления.

До поездки в Бразилию министр посетил Кубу и Венесуэлу. Он провел переговоры с высшими должностными лицами, принял участие в открытии бюста Александру Пушкину в Каракасе и других мероприятиях.

Дипломатия Сергей Лавров Бразилия G20 Международные отношения МИД РФ
21 февраля 2024, 06:40
Россия предостерегла от обсуждения «украинского сюжета» на заседании СМИД G20
РИА «Новости»
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Участники заседания Совета министров иностранных дел G20 в Рио-де-Жанейро обсудят международную напряженность и глобальное управление. Попытки Запада включить в повестку украинский вопрос вызовут разногласия, предупредил МИД России.

В дипведомстве заявили, что российская делегация планирует настаивать на неприемлемости политизации G20. Задача сообщества - решать социально-экономические вызовы, а не геополитические вопросы. Дипломаты призовут не превращать «двадцатку» в альтернативу Совбеза ООН.

«Включение в повестку „Группы двадцати“ с подачи Запада непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, - деструктивно. Это множит разногласия между участниками и отдаляет наш форум от востребованных достижений в сфере его компетенции», - предупредила пресс-служба.

Участники встречи под председательством Бразилии обсудят две основные темы - изменение системы глобального управления и международную напряженность. Министр Сергей Лавров уже прибыл в Рио-де-Жанейро.

Саммиты Бразилия G20 Международные отношения МИД РФ
21 февраля 2024, 05:06
«Аномалия» при запуске баллистической ракеты едва не стоила жизни британскому министру обороны
РИА «Новости»
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ВМС Великобритании провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты, который оказался неудачным. Ракету Trident II запустили с подлодки HMS Vanguard, на борту которой находился глава британского Минобороны Грант Шаппс, сообщило издание The Sun.

«Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена», - говорится в материале.

В момент испытания на борту подлодки находился Шаппс. ЧП произошло 30 января у берегов Флориды. Власти провели проверку обстоятельств случившегося и начали поисковую операцию, чтобы обнаружить и поднять с морского дна ракету. Минобороны Великобритании заявило, что во время пуска ракеты «произошла аномалия».

В конце января на военной базе Британии в Бахрейне столкнулись два минных тральщика. Корабль HMS Chiddingfold столкнулся с кораблем HMS Bangor.

Великобритания Ракеты Военные Корабли Подлодки
21 февраля 2024, 04:44
Трамп назвал Россию «военной машиной»
РИА «Новости»
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Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал Россию «военной машиной», которая смогла одолеть Наполеона и Адольфа Гитлера. Его слова передало РИА «Новости».

«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», - сказал Трамп.

Экс-президент Штатов также отметил, что европейские страны не могут сравниться с Россией и по размерам территорий. Он призвал союзников Америки по НАТО больше вкладываться в оборону.

Ранее Трамп заявил, что большой наплыв мигрантов через границу с Мексикой и высокая коррумпированность судебной системы начали превращать США в страну третьего мира. По словам бывшего американского лидера, если его судебное преследование не прекратят, то в будущем со Штатами никто не захочет сотрудничать.

Также Трамп указывал на то, что действующим лидером Америки управляют фашисты. Он раскритиковал как человеческие, так и политические качества Джо Байдена и назвал его «коррумпированным человеком».

США Дональд Трамп Россия
21 февраля 2024, 03:38
Визит Лаврова в Венесуэлу назвали сигналом для Запада
РИА «Новости»
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США, несмотря на предпринятые попытки, не удалось ухудшить отношения между Россией и Венесуэлой, что подтвердил визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в латиноамериканскую страну. Об этом в интервью CNN заявил советник Международной кризисной группы Мариано де Альба.

Эксперт отметил, что заключенные ранее соглашения о сотрудничестве между Вашингтоном и Каракасом никак не повлияли на прочность связей последнего с Москвой. Это стало особенно заметно на фоне растущего раскола между Венесуэлой и США.

По его словам, в Штатах надеялись, что Венесуэла сократит связи с Россией. Однако визит Лаврова стал сигналом для Запада, что у Венесуэлы «есть и другие варианты» экономического сотрудничества.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва и Каракас поддерживают друг друга в ООН и совместно оспаривают претензии США на господство в Латинской Америке.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна в ближайшее время присоединится к БРИКС. Он отметил, что эта организация все больше укрепляется на фоне изменений, происходящих в мире.

США Венесуэла Международные отношения Россия

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