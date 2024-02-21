Сергей Лавров прибыл в последний пункт турне по Латинской Америке

Министр с другими официальными лицами сошел с трапа самолета. На земле их встретил почетный караул и бразильские коллеги.

В Рио-де-Жанейро Сергей Лавров 21 и 22 февраля примет участие в заседании СМИД G20. Оно впервые пройдет под бразильским председательством. Участники обсудят две основные темы - международную напряженность и реформирование системы глобального управления.

До поездки в Бразилию министр посетил Кубу и Венесуэлу. Он провел переговоры с высшими должностными лицами, принял участие в открытии бюста Александру Пушкину в Каракасе и других мероприятиях.