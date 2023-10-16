Сергей Лавров посетит КНДР
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР состоится 18 и 19 октября. Об этом объявили на сайте министерства.
«По приглашению Министерства иностранных дел КНДР министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом», - сообщили в МИД.
Поездка пройдет 18 и 19 октября. Программу и цель визита в министерстве не озвучили.
Сергей Лавров ездил в КНДР в 2018 году на встречу с министром иностранных дел Ли Ен Хо. Они обсудили сотрудничество Северной Кореи с Россией , ситуацию на Корейском полуострове, международную повестку.
В 2023 году прошла рабочая поездка министра обороны Сергея Шойгу в КНДР, а лидер республики Ким Чен Ын посетил Дальний Восток. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты двух стран перестали быть сенсацией. По его словам, дату ответного визита Владимира Путина в республику пока не назначили.