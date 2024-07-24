24 июля 2024, 13:41

«Серьезные этические опасения». Куличенко отказалась удалять аккаунт на Onlyfans

Global Look Press
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Олимпийский комитет Кипра уведомили о том, что у знаменосца национальной сборной Елены Куличенко есть аккаунт на Onlyfans. Об этом сообщило издание Greek City Times.

Бывшую россиянку попросили закрыть страницу, но она отказалась.

«Эта ситуация вызывает серьезные этические опасения по поводу того, кто должен нести кипрский флаг. Это также разоблачает халатность Кипрского олимпийского комитета, поскольку они должны были тщательно изучить биографию каждого спортсмена», - отметили авторы материала.

Журналисты подчеркнули, что спортсмены на Олимпиаде в Париже представят не только себя, но и всю нацию.

Сама Куличенко заявила, что на видео на Onlyfans изображена не она, а продукт искусственного интеллекта. При этом в полицию девушка не обратилась, а кадры все еще находятся в свободном доступе.

Фотографии легкоатлетки обнаружили на Onlyfans накануне. Девушка выкладывала для фанатов откровенные снимки и видео.

Спортсмены Скандалы Кипр Олимпиада в Париже — 2024
24 июля 2024, 14:22
Захарова раскрыла причину финансирования Армении со стороны ЕС
Unsplash
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Евросоюз придумал план по распространению своего деструктивного влияния в Закавказье. Для реализации этой задумки он передал Армении 10 миллионов евро на поддержку вооруженных сил, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Так называемый Европейский фонд мира это не про мир, это не про стабильность, это не про безопасность, это про войну, это про провоцирование стран, это про кровопролитие», - подчеркнула Захарова.

Ранее журналисты турецкого издания Cumhuriyet предположили, что Белый дом может с помощью Армении «навести смуту» у южных границ России. В издании указали, что американское руководство уже пыталось устроить аналогичную провокацию в Грузии. Также обозреватели напомнили о «новом стратегическом этапе» в отношениях между США и Арменией.

Армения Мария Захарова Евросоюз МИД РФ
24 июля 2024, 13:56
Испания вслед за Францией запретила российскому фрегату заходить в ее порты
РИА «Новости»
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Испания отказалась принимать в своих портах российский фрегат «Штандарт», которому необходимо пополнить запасы топлива и воды. Об этом РИА «Новости» заявил капитан корабля Владимир Мартусь.

Он объяснил, что испанские власти уведомили порты о запрете «Штандарту» входить в гавани. Капитан добавил, что сейчас фрегат стоит на якоре неподалеку от Галисии, но не может покинуть воды стран ЕС из-за нехватки топлива.

«Все моряки нас поддерживают и считают, что это очень несправедливое решение. Воды нам хватит еще на три дня», - отметил он.

Он добавил, что запасы воды экипажу помогли пополнить моряки из французского яхт-клуба. Они на моторных лодках подвезли к «Штандарту» воду в канистрах. Перед этим фрегату отказали в швартовке в порту Бреста из-за введенных против России санкций, сообщил RT.

Ранее председатель ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькани рассказал, что Франция не смогла разрешить кораблю пополнить запасы в порту из-за усиления влияния ЕС. По его словам, власти пошли на поводу у объединения.

Корабли Санкции Россия Испания Евросоюз Франция
24 июля 2024, 11:19
Штаб Трампа подал жалобу на перевод Харрис денег с предвыборной кампании Байдена
Global Look Press
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Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию, заявив, что деньги, выделенные на переизбрание Джо Байдена, нельзя тратить на кампанию Камалы Харрис. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Камала Харрис пытается совершить преступление, украв 91,5 миллиона долларов, оставшихся от кампании Джо Байдена», - написали представители штаба в жалобе.

Они назвали это действие крупнейшим в истории нарушением закона о федеральных избирательных кампаниях 1971 года.

Представитель Харрис назвал исковые требования республиканцев безосновательными.

«Они только отвлекут их, пока мы соберем подписи, поговорим с избирателями и победим на выборах», - сообщил он.

Ранее Харрис на первом же митинге раскритиковала Трампа , заявив, что тот не сможет достойно руководить страной и направит ее в прошлое, а не в будущее.

США Дональд Трамп Деньги Выборы президента США Камала Харрис
24 июля 2024, 11:13
«Общий почерк». Покушение на основателя правящей партии Грузии связали с атакой на Трампа
Global Look Press
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Покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили организовали те же силы, что пытались убить экс-президента США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом на брифинге заявил глава кабмина Грузии Ираклий Кобахидзе, чьи слова привел ТАСС.

«Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы», - отметил грузинский премьер.

По его словам, подготовка теракта в Грузии вызвала озабоченность. Тот факт, что спецслужбы ведут расследование покушения на Иванишвили, говорит о наличии опасностей в Грузии.

Накануне Служба госбезопасности республики опросила грузинских наемников , которые участвовали в боях на стороне ВСУ, о подготовке теракта против основателя правящей партии. Сейчас специалисты проводят активные следственные мероприятия, сообщили «Известия».

Покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили организовали те же силы, что пытались убить экс-президента США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом на брифинге заявил глава кабмина Грузии Ираклий Кобахидзе, чьи слова привел ТАСС.

Грузия Преступления

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