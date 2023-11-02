Увеличить поставки СПГ физически сложно Увеличить объемы поставок СПГ из России в ЕС без ввода новых мощностей довольно сложно, считает Гривач. Он напомнил о диверсии на «Северных потоках», санкциях в отношении газопровода, с помощью которого поставляли газ через Польшу в ФРГ.

«Наращивание поставок физически сейчас ограничено. Для этого должны быть приняты очень серьезные политические решения. Например, решение о запуске уцелевшей нити „Северного потока - 2“ или снятие санкций с „Ямала - Европы“, что представляется в настоящий момент крайне маловероятным», - заключил энергетик.

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Европы от энергетического сотрудничества с российской стороной. Он заявил, что это решение обернется для западных государств тяжелыми экономическими последствиями.

ЕС столкнулся с объективной реальностью Страны Европейского союза запланировали сократить импорт российского газа в 2023 году до 40-45 миллиардов кубометров. Западные представители сферы энергетики заявили, что ЕС значительно снизил зависимость от российского ископаемого топлива, в том числе за счет импорта угля.

«Они (власти ЕС - прим. ред.) заявляли, что собираются совсем отказываться от российского газа. Видимо, не все так хорошо идет в соответствии с теми первоначальными заявлениями, и полный отказ для них сейчас представляет серьезную угрозу», - поделился мнением Гривач.

Евросоюз столкнулся с объективной реальностью. То, что произошло в сфере поставок углеводородов, сильно навредило европейской энергетической безопасности и экономическому развитию многих стран, особенно промышленно развитых, отметил эксперт.

«Сказалось негативное воздействие и на социальную сферу, и на возможности бюджета, поэтому, наверное, дальнейшую эскалацию они сейчас не готовы потянуть», - добавил специалист.