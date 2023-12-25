Сербский премьер обратился к России

«[Спецслужбы России] располагали всей этой информацией и поделились ей с нами, а мы со всеми остальными. И все остальные сказали - да ладно, нет, это российская дезинформация», - сказала она.

По словам Аны Брнабич, «остальные» не восприняли угрозу беспорядков всерьез, однако именно информация российских спецслужб помогла предотвратить протесты. Она поблагодарила Россию.

Протестующие собрались у здания администрации Белграда. Полиция разогнала их, выставила оцепление и задержала 35 человек. Президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обратился к нации. Он заявил, что страну пытались лишить независимости и суверенитета.