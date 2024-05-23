«Сербский народ больше не может». Боснии и Герцеговине предложили мирно разделиться

«Сегодня начинаем с формальным решением о том, что требуется мирное разграничение. Предложим сначала разъяснить политические полномочия в связи с энтитетами, сохранить при этом нынешнюю модель функционирования хозяйства и в течение нескольких лет приспособить его к модели мирного разграничения», - написал политик в соцсети Х.

Политик добавил, что сербский народ больше не может жить в такой Боснии и Герцеговине.

Правительство республики решило идти по пути разделения из-за резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее ОНН. Додик заявил, что продвижение документа унизило сербов.

Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что признание геноцида в Сребренице приведет к распаду Республики Сербской. Политик выразил уверенность, что приравнивание сербов к «геноцидальной нации» позволит требовать у них репарации, а позже уничтожить автономную Республику Сербскую.