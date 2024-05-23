23 мая 2024, 20:51

«Сербский народ больше не может». Боснии и Герцеговине предложили мирно разделиться

РИА «Новости»
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Власти Республики Сербской в течение 30 дней проект представят соглашение о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил президент РС Милорад Додик.

«Сегодня начинаем с формальным решением о том, что требуется мирное разграничение. Предложим сначала разъяснить политические полномочия в связи с энтитетами, сохранить при этом нынешнюю модель функционирования хозяйства и в течение нескольких лет приспособить его к модели мирного разграничения», - написал политик в соцсети Х.

Политик добавил, что сербский народ больше не может жить в такой Боснии и Герцеговине.

Правительство республики решило идти по пути разделения из-за резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее ОНН. Додик заявил, что продвижение документа унизило сербов.

Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что признание геноцида в Сребренице приведет к распаду Республики Сербской. Политик выразил уверенность, что приравнивание сербов к «геноцидальной нации» позволит требовать у них репарации, а позже уничтожить автономную Республику Сербскую.

Сербия Международные отношения ООН Александр Вучич
23 мая 2024, 20:34
Иранского президента Раиси похоронили в Мешхеде
РИА «Новости»
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Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси прошли в его родном городе — Мешхеде. Погибшего в авиакатастрофе политика похоронили в мавзолее Имама Резы.

По данным телеканала Al Jazeera , Эбрахим Раиси стал первым высокопоставленным политиком в стране, которого погребли в этом храмовом комплексе.

Похороны президента посетили около трех миллионов человек. Церемонию прощания проводили в нескольких городах страны, в том числе Тегеране, Тебризе и Куме.

Почтить память Эбрахима Раиси приехали представители 68 стран. Среди них - президент Туниса Каис Саид, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани, а также главы парламентов Ирака, России, Алжира и Узбекистана.

Эбрахим Раиси погиб в воскресенье, 19 мая. Вертолет с президентом Ирана разбился в горной местности недалеко от города Варзакан. На борту также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммед Али Але-Хашем. В результате авиакатастрофы никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Россия Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
23 мая 2024, 19:57
Грузинскому премьеру угрожали судьбой Фицо
РИА «Новости»
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ему угрожали судьбой премьера Словакии Роберта Фицо. Причем исходили эти угрозы от одного из еврокомиссаров, сообщили на странице правительства страны в Facebook*.

По словам Кобахидзе, его собеседник перечислил ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон «О прозрачности иностранного влияния». Также он упомянул пережившего покушение премьера Словакии.

«Вы видели, что случилось с Фицо, вы должны быть очень осторожны», - процитировал глава грузинского кабмина слова неназванного еврокомиссира.

Тут же он отметил, что в Тбилиси уже привыкли к угрозам на фоне принятия закона об иноагентах. Вместе с тем, признался политик, на этот раз ситуация «вызывает особую обеспокоенность».

По его мнению, упоминание покушения на Фицо указывает на то, что Грузия имеет дело с крайне опасной силой, которая стремится посеять беспорядки в стране.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Грузия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
23 мая 2024, 18:58
Посольство Бахрейна назвало Путина другом короля
РИА «Новости»
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Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа считает президента России Владимира Путина своим другом. Об этом по итогам переговоров глав государств в Москве сообщили в посольстве королевства в РФ.

«Его величество король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в четверг встретился с его превосходительством президентом России Владимиром Путиным в Кремлевском дворце, где обсудил вместе со своим другом ряд международных и региональных вопросов», - заявили ТАСС в дипломатическом представительстве.

Также в посольстве отметили, что у Бахрейна есть стремление развивать сотрудничество с Россией на всех уровнях и во всех областях.

«Король Хамад поблагодарил Путина за щедрое гостеприимство и теплый прием. Он выразил гордость за дружеские отношения стран, которые пользуются взаимным уважением, благодарностью, теплотой и взаимной искренностью», - добавили в посольстве.

Ранее стало известно, что Путин подарил королю Бахрейна отечественный автомобиль Aurus.

Международные отношения Россия Владимир Путин
23 мая 2024, 18:31
Шольц назвал нереальным появление у ЕС ядерного оружия
РИА «Новости»
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Странам Евросоюза следует повысить обороноспособность, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он предупредил, что блок никогда не обзаведется собственным ядерным оружием.

«Чтобы внести ясность: никакого „ядерного оружия ЕС“ не будет - это просто нереально. Также нет намерения ставить под сомнение суверенитет французской ядерной силы сдерживания», - объявил он в статье для издания The Economist.

Шольц призвал союзников увеличить вклад в трансатлантическое распределение бремени обеспечения безопасности, независимо от результатов грядущих выборов президента США, и укрепить «европейскую опору сдерживания» в НАТО. Также политик поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона обсудить будущее системы обороны.

Евросоюз задумался о собственной программе ядерных вооружений из-за риска возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом, заявляла заместитель председателя Европарламента Катарина Барлей. По ее словам, странам предстоит позаботиться о единой системе ПВО «Небесный щит» и создании вооруженных сил.

Германия Ядерное оружие Евросоюз Олаф Шольц

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