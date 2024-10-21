21 октября 2024, 23:33

Сербский лидер объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани

РИА «Новости»
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Президент Сербии Александр Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани более ранними договоренностями о встречах с польским премьером Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он заявил в эфире РТС.

«В тот же момент, когда я получил приглашение президента [России Владимира] Путина, сказал российскому послу, что в предыдущие дни договаривался с [премьером Польши Дональдом] Туском, и он подтвердил свой визит, он приезжает послезавтра», - рассказал Вучич.

При этом он добавил, что на казанском саммите БРИКС Сербию будут представлять члены правительства: министр обороны Братислав Гашич, вице-премьер Александр Вулин, министр по делам экономического сотрудничества Ненад Попович и министр экономики Адрияна Месарович.

Вучич подчеркнул, что был честен с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что и без визитов Туска, Мицотакиса и фон дер Ляйен ему было бы трудно приехать в Россию по ряду причин, о которых его российский коллега осведомлен.

Ранее сербский лидер поблагодарил по телефону Путина за поставки газа «по очень благоприятным ценам».

Казань Сербия Россия Александр Вучич БРИКС Саммит БРИКС 2024
21 октября 2024, 21:27
Почти все обманом попавшие в ВС России граждане Индии вернулись домой
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри объявил о возвращении 85 соотечественников, которые обманным путем попали на службу в Вооруженных силах России. Об этом сообщило издание Prabhasakshi.

«По меньшей мере 20 граждан Индии все еще находятся в российской армии, 85 на данный момент освобождены», - сказал глава МИД.

Мисри сообщил об этом на пресс-конференции в Нью-Дели, приуроченной к поездке премьер-министра Индии Нарендры Моди в Казань на саммит БРИКС. По словам министра, мужчины попали в армию обманным путем, и решить проблему удалось благодаря содействию российских властей.

В июле Моди нанес визит в Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Они попили чай в резиденции в Ново-Огареве , осмотрели павильон «Атом» на ВДНХ, провели переговоры в расширенном составе , обсудили работу национальных платежных систем «Мир» и RuPay.

Индия Военные Россия Армия
21 октября 2024, 20:16
Сбитый в Судане самолет с россиянами приняли за бомбардировщик
Freepik
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Сбитый грузовой самолет, на котором, предположительно, находились россияне, упал в Северном Дарфуре. У одного из членов экипажа нашли российский паспорт, сообщили «Известия».

По предварительным данным, воздушное судно сбили Силы быстрого реагирования (RSF), ошибочно приняв его за бомбардировщик.

У одного из членов экипажа нашли значок главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, связанной с Киргизией. У другого был российский паспорт. А среди обломков самолета якобы нашли инструкцию по безопасности на русском языке.

Суданские издания также опубликовали видео падения воздушного судна.

Посольство России ранее сообщило, что грузовой самолет, предположительно, с россиянами на борту сбили на западе Судана. Крушение произошло в охваченном боями Дарфуре. Сотрудники дипмиссии выясняют обстоятельства ЧП.

Видео Самолеты Судан Крушение грузового самолета с россиянами в Судане
21 октября 2024, 16:40
Эстонию защитят от мигрантов буями с лезвиями
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Власти Эстонии для защиты от нелегальных мигрантов изучают возможность установки вдоль водной границы буев с лезвиями. Об этом телерадиокомпании ERR сообщил заместитель главы департамента погранохраны и полиции Вейко Коммусаара.

По его словам, полиция в настоящее время рассматривает два возможных решения для защиты государственной границы. Первый вариант предусматривает установку цепи из буев.

«Система устроена таким образом, что, если кто-то попытается преодолеть эту водную инфраструктуру, то от его транспортного средства или лодки мало что останется. В очень сложных местах присутствуют устройства с режущими лезвиями», - заявил Коммусаара.

Другая вероятная опция - плавучий забор на понтонах. По данным телерадиокомпании, департамент выделит миллион евро на пилотный проект, который продлится три года. Установку защиты начнут уже в 2025 году - в первую очередь, в местах, где граница наиболее легкодоступна.

Ранее стало известно, что украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом.

Мигранты Эстония
21 октября 2024, 15:34
«Самый верный путь». Почему жители Молдавии проголосовали против евроинтеграции
РИА «Новости»
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Около половины жителей Молдавии проголосовали против вступления в Евросоюз. Что это значит и почему евроинтеграция перестала для многих быть желанной, рассказал 360.ru политолог Петр Колчин.

«Уверен, что результаты референдума для всей Европы довольно шокирующие. Народ отказался от европейского будущего, увидев не на одном примере, что это будущее представляет», - заявил эксперт.

Он отметил, что под лозунгами евроинтеграции часто могут разрушать традиционные ценности, порабощать экономику страны и проводить ее милитаризацию, как это случилось, например, с Украиной.

«Несмотря на то, что Санду и ее администрация устроили огромную пиар-кампанию, несмотря на то, что всех противников европейской интеграции на политическом поле планомерно подавляли, запрещали в СМИ, запрещали партии… Но даже в условиях такого жесткого прессинга жители Молдавии сказали нет евроинтеграции, которая для Молдавии была бы равна политическому и экономическому самоубийству», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Он привел в пример Румынию и Болгарию, которые в составе ЕС не развиваются, а, напротив, деградируют. Их сельское хозяйство, бывшее сильной стороной, подавляют в угоду странам Западной и Центральной Европы, а жителей воспринимают как дешевую рабочую силу, добавил Колчин. Он выразил уверенность, что Молдавию ждала бы такая же судьба.

Поэтому, отметил собеседник 360.ru, жители Молдавии проголосовали за независимость и самостоятельное будущее.

«Что, как показывает практика, самый верный путь», - подытожил он.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду проиграла референдум о евроинтеграции , который сама же и инициировала.

Молдавия Евросоюз Референдум

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