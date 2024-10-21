Сербский лидер объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани

«В тот же момент, когда я получил приглашение президента [России Владимира] Путина, сказал российскому послу, что в предыдущие дни договаривался с [премьером Польши Дональдом] Туском, и он подтвердил свой визит, он приезжает послезавтра», - рассказал Вучич.

При этом он добавил, что на казанском саммите БРИКС Сербию будут представлять члены правительства: министр обороны Братислав Гашич, вице-премьер Александр Вулин, министр по делам экономического сотрудничества Ненад Попович и министр экономики Адрияна Месарович.

Вучич подчеркнул, что был честен с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что и без визитов Туска, Мицотакиса и фон дер Ляйен ему было бы трудно приехать в Россию по ряду причин, о которых его российский коллега осведомлен.

Ранее сербский лидер поблагодарил по телефону Путина за поставки газа «по очень благоприятным ценам».