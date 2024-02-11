Сербские болельщики на чемпионате страны по футболу скандировали пророссийский лозунг
Болельщики во время матча чемпионата Сербии по футболу скандировали пророссийский лозунг. Об этом сообщил Telegram-канал телеканала RT.
Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о разнице между переехавшими в страну украинцами и русскими. Россиян в стране немного, но они в основном выступают против политики российских властей, тогда как переехавшие украинцы в основном настроены пророссийски.
«Русские и сербы - братья навек!» - выкрикивали сербы.
На трибуне болельщиков «Црвены звезды» развивались российские триколоры.
Чемпионат Сербии выиграла команда Белграда, обыграв «Вождовац» со счетом 2:1.