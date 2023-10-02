Сербия выступила за большее присутствие KFOR на севере Косова
Сербия не хочет конфликта вокруг Косова, поэтому выступает за присутствие больших сил KFOR на севере территории. Президент республики Александр Вучич в интервью телеканалу CNN выразил надежду, что это обеспечит безопасность сербов.
«Нам не нужны никакие войны, никакие столкновения. Наоборот, мы хотим видеть, и я это подчеркиваю, большее присутствие KFOR в Косове, особенно на севере», - заявил президент Сербии.
Вучич отметил, что присутствие международных сил под руководством НАТО на севере края - один из способов обеспечить безопасность сербов в этой части страны.
Вооруженные силы Сербии готовы войти на территорию Косова и Метохии , заявил ранее министр обороны республики Милош Вучевич. Сербская армия выполнит эту задачу эффективно, профессионально и успешно, отметил глава оборонного ведомства.