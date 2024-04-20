Сербия выступила против резолюции по Сребренице на ГА ООН

Брнабич провела встречу с госсекретарем по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайаном. На брифинге после этого мероприятия она отметила, что если резолюция по Сребренице будет в повестке ГА ООН, вопрос о геноциде впервые будет решаться с помощью обычного голосования. Ана Брнабич напомнила, что тема с геноцидом была в повестке ГА ООН всего два раза, в обоих случаях ее принимали при консенсусе.

«Все это время наивысшие авторитеты по вопросу геноцида, Холокоста и военных преступлений, такие как (израильские историки - ред.) Иегуда Бауэр и Эфраим Зурофф, говорят, что (в Сребренице - ред.) произошло военное преступление, но не было геноцида», - указала она.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что если 11 июля признают Международным днем памяти геноцида в Сребренице, Республика Сербская распадется. Рассмотрение резолюции назначили на 27 апреля.