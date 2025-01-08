Сербия расторгла некоторые военные контракты с Россией

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«Мы расторгли некоторые контракты, а некоторые отложили в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать контракты», - поделился глава штаба.

На данный момент поставки вооружений из России невозможны, отметил Мойсилович. Он добавил, что Сербия пытается по дипломатическим каналам найти способ, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию.

Власти Сербии сформировали рабочую группу по подготовке переговоров с Россией о новом договоре на поставку газа. Сербское правительство надеется заключить соглашение на лучших условиях.