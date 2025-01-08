08 января 2025, 23:17

Сербия расторгла некоторые военные контракты с Россией

РИА «Новости»
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Антироссийские санкции затруднили использование российского вооружения, но Сербия нашла возможность технического обслуживания военной техники, купленной у России. Однако Белград вынужден был расторгнуть ряд контрактов, рассказал в интервью газете Novosti начальник Генерального штаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович.

«Мы расторгли некоторые контракты, а некоторые отложили в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать контракты», - поделился глава штаба.

На данный момент поставки вооружений из России невозможны, отметил Мойсилович. Он добавил, что Сербия пытается по дипломатическим каналам найти способ, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию.

Власти Сербии сформировали рабочую группу по подготовке переговоров с Россией о новом договоре на поставку газа. Сербское правительство надеется заключить соглашение на лучших условиях.

Военные Сербия Международные отношения Санкции Россия
08 января 2025, 20:45
Блинкен высмеял слова Трампа о присоединении Гренландии к США
РИА «Новости»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал идею присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, которую высказал избранный президент Дональд Трамп. Об этом американский чиновник рассказал на пресс-конференции в ходе визита во Францию.

«Идея, высказанная о Гренландии, очевидно, не очень хорошая, но, возможно, что более важно, очевидно, что этого не произойдет», - заявил Блинкен.

Госсекретарь призвал не тратить много времени на обсуждение подобного плана, высказанного президентом Трампом.

Ранее Трамп заявил, что получение Гренландии в собственность является «абсолютной необходимостью» для США. Так он прокомментировал свое решение назначить на пост посла в дании бывшего посла в Швеции. Премьер Муте Эгеде в тот же день заявил, что Гренландия не продается.

США Госдеп США Дональд Трамп Гренландия
08 января 2025, 19:26
Байден понадеялся, что его запомнят хорошим лидером
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден хотел бы войти в историю как человек, сумевший вернуть доминирующее положение США в мире. С таким заявлением политик выступил в беседе с журналистом США News.

Байден считает, что прямо сейчас мир находится в переломной точке, определяющей дальнейшее устройство глобального порядка.

«Я думаю, что мы находимся в одном из тех моментов, когда эпоха после холодной войны закончилась, и мир… Мир движется не из-за какого-либо конкретного лидера, а из-за природы вещей, которые происходят по всей планете», - пояснил Байден.

Затем журналист задал уточняющий вопрос о том, каким Байден видит свое наследие в этом мире.

«История говорит, что у меня был план, как восстановить экономику и восстановить лидерство Америки в мире. Я надеюсь, все вспомнят, что я делал это честно и порядочно, говорил, что у меня на уме», - добавил Джо Байден.

При этом более половины граждан США считают, что уходящего президента страны Джо Байдена оценят «ниже среднего» или «плохо». Об этом свидетельствует опрос американской исследовательской компании Gallup.

Кроме того, избранный президент США Трамп считает Байдена и его команду виновниками и украинского кризиса.

США История Джо Байден
08 января 2025, 19:22
Разъяренный слон напал на людей на религиозном фестивале в Индии
Unsplash
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Минимум 17 человек получили ранения во время ежегодного религиозного фестиваля в Индии. На людей напал разъяренный слон, сообщил телеканал NDTV.

Один из пяти животных, участвовавших в церемонии, неожиданно бросился на зрителей. Одного человека слон приподнял хоботом и с силой бросил на землю. Мужчина находится в больнице, его состояние критическое.

После нападения слона люди в панике начали разбегаться. Большинство получили травмы из-за давки.

Несколько человек из числа местных жителей пытались усмирить животное с помощью цепей. Но удалось это сделать только через два часа.

Началось расследование. Полиция подтвердила, что организаторы мероприятия получили все необходимые разрешения на использование слонов для проведения религиозной церемонии.

Ранее слон напал на группу туристов в Замбии. Он вытащил из автомобиля и насмерть затоптал 64-летнюю американку.

До этого в Малави местные жители пожаловались на слонов-убийц. Разъяренное животное напало на девочку с матерью. Оно растоптало женщину, а ребенок получил травмы. Это была уже девятая жертва, пострадавшая от слонов.

Индия Животные Фестивали
08 января 2025, 18:50
Туристам в Египте посоветовали надевать купальники поскромнее из-за акул
Unsplash
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После гибели отдыхающего на египетском курорте Марса-Алам появилась очередная порция «актуальных» мер от Министерства туризма. Путешественникам рекомендовали не привлекать акул яркими купальниками и держаться вместе, сообщило издание Аlmasryalyoum.

Туристам еще раз напомнили, что кормление рыбы может привлечь внимание хищников. Кроме того, на курорте полностью запретили рыбалку, как туристам, так и местным жителям.

В рекомендациях для путешественников в первую очередь обращают внимание на необходимость соблюдать осторожность при выборе купальных костюмов. Не рекомендуется плавать в ярких и блестящих моделях. Также важно заходить в воду группами, а не в одиночку.

Особо опасным считается плавание в открытой воде в ранние утренние часы или на закате. Отдыхающим рекомендуют как можно скорее выйти на берег, если они поранятся о кораллы, ведь акулы могут почувствовать кровь в воде издалека.

Ранее акула напала на двух итальянцев около побережья египетского курортного города Марса-Алам. Один мужчина погиб , второй получил ранения. Никто из россиян не пострадал. Как уточнило издание Ura.ru , происшествие произошло вне зоны, предназначенной для купания.

Египет Туризм Акулы

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