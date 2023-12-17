17 декабря 2023, 08:02

Сербия проведет внеочередные парламентские выборы

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Более 6,5 миллионов граждан Сербии поучаствуют в досрочных парламентских выборах и проголосуют за новое руководство в 65 муниципалитетах и городах. Об этом сообщил «Интерфакс».

Всего в регионах 17 декабря откроются более восьми тысяч избирательных участков, 81 из них будет располагаться за границей. За ходом голосования проследит рекордное число наблюдателей - свыше 5,5 тысячи.

Окончательные результаты выборов огласят через 96 часов после получения последний сводки с избирательного участка. Парламентарии нового созыва приступят к работе через месяц после этого. Новое правительство сформируют через 90 дней после окончательного объявления результатов.

Ранее парламентские выборы прошли в Польше. По мнению блогера «Голос Мордора», результаты голосования разделили страну пополам - победу одержала националистическая партия «Право и справедливость», но правительство формирует фракция «Гражданская платформа».

Сербия Выборы
17 декабря 2023, 08:26
Кулеба восхитился Шольцем из-за его влияния на начало переговоров ЕС и Украины
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что его восхитили усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца, который добился снятия вето Венгрии на начало переговоров ЕС с украинским руководством. Об этом сообщила газета Bild.

В интервью изданию Кулеба заявил, что Шольц войдет в историю, так как он показал свою готовность отстаивать интересы Европы.

«То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы устранить угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю как акт германского лидерства в интересах Европы», - указал глава МИД Украины.

Дипломат добавил, что украинский народ искренне восхищается немецким канцлером.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил наложить вето на переговоры Евросоюза и Украины о вступлении в объединение. Это произойдет, когда обсуждение вхождения страны в сообщество будет реальным, а не гипотетическим, подчеркнул он.. По его словам, венгерской стороне придется прибегнуть к праву вето, если ЕС захочет навязать решение, не соответствующее интересам государства.

Германия Евросоюз Украина Олаф Шольц
17 декабря 2023, 07:41
Зеленский стал «жертвой» внутренней американской политики — СМИ
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Президент Украины Владимир Зеленский нанес визит в Вашингтон и столкнулся с тем, что Украину втянули в «ожесточенный внутриполитический спор». Об этом сообщила газета Washington Post.

Источник издания рассказал о состоянии украинского лидера во время поездки. По его словам, перед прибытием в американскую столицу Зеленский выглядел «спокойным, собранным, но по понятным причинам удрученным». Президенту Украины пришлось в США участвовать в спорах и пытаться «решить внутренние противоречия» между демократами и республиканцам.

Собеседник газеты отметил, что Зеленский выразил беспокойство и потерял свой «обычный энтузиазм» из-за того, что американские политики поставили украинское руководство в опасное положение и втянули в противостояние партий перед выборами.

Президенту Украины не удалось во время визита в Вашингтон уговорить конгресс выделить государству дополнительный транш в 61 миллиард долларов, заявили СМИ. Американские законодатели 15 декабря уйдут на рождественские каникулы и вернутся к вопросу поддержки украинского руководства только в 2024 году.

США Владимир Зеленский Украина Выборы президента США
17 декабря 2023, 07:25
Россия нашла способ платить взносы в ООН в иностранной валюте
Unsplash
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Россия создала механизм платы членских взносов в международные организации, в частности институты ООН, в долларах и евро. Об этом РИА «Новости» сообщил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

По его словам, исключением остается прошлогодний взнос в Фонд ООН в области народонаселения. В 2022 году у России возникали сложности в переводе средств в бюджеты международных институтов из-за санкций.

«На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро», - констатировал Ильичев.

Ранее появились данные о том, что страны G7 активизировали переговоры о конфискации части замороженных российских активов, чтобы найти хоть какие-то средства на обеспечение Украины. Европейский дипломат в беседе со СМИ указывал на то, что российские деньги «лежат без дела».

Конгресс США по-прежнему не дал разрешения на передачу Украине пакета военной помощи на 61 миллиард долларов, ЕС не мог определиться с выделением ей 50 миллиардов евро по четырехлетней программе поддержки.

Россия МИД РФ ООН
17 декабря 2023, 05:55
«Это конец». Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали шок в Германии
РИА «Новости»
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими высказываниями об Украине может разрушить Евросоюз. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X.

В заявлении, которое так возмутило бизнесмена, фон дел Ляйен предложила выработать альтернативную стратегию, при которой не нужно будет одобрение всех 27 стран ЕС для решения вопросов союза.

«Запомните этот момент, когда Европейский союз развалили из-за Украины, государства, не входящего в ЕС. Страны согласились вступить в Евросоюз, пообещав единогласие при принятии всех важных решений. Это обещание теперь нарушается», - заявил он.

Ранее главу ЕК заподозрили в том, что планирует захватить контроль над Вооруженными силами Британии при помощи PESCO. По мнению бывшего депутата Европарламента Дэвида Кэмпбелла Баннермана, так Урсула фон дер Ляйен хочет втянуть британцев в прямой конфликт с Россией.

Евросоюз Украина Урсула фон дер Ляйен

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