Сербия проведет внеочередные парламентские выборы

Всего в регионах 17 декабря откроются более восьми тысяч избирательных участков, 81 из них будет располагаться за границей. За ходом голосования проследит рекордное число наблюдателей - свыше 5,5 тысячи.

Окончательные результаты выборов огласят через 96 часов после получения последний сводки с избирательного участка. Парламентарии нового созыва приступят к работе через месяц после этого. Новое правительство сформируют через 90 дней после окончательного объявления результатов.

Ранее парламентские выборы прошли в Польше. По мнению блогера «Голос Мордора», результаты голосования разделили страну пополам - победу одержала националистическая партия «Право и справедливость», но правительство формирует фракция «Гражданская платформа».