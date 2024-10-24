24 октября 2024, 11:12

Сербия пообещала подчиниться ордеру на арест украинского нациста Гунько

РИА «Новости»
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Сербия выполнит ордер на арест украинского нациста Ярослава Гунько, если документ будет по линии Интерпола. Об этом сообщил РИА «Новости» вице-премьер страны Александр Вулин на полях саммита БРИКС в Казани.

«Мы, конечно, подчинимся. Мы являемся частью Интерпола», - заявил он.

Вулин назвал разрушение Югославии и распад СССР местью за Вторую мировую войну. По его мнению, потомки нацистов стыдятся не злодеяний своих предков, а их поражения.

Генпрокуратура объявила Гунько (также известного под фамилией Хунка) в международный розыск в августе. По данным следствия, в 1944 году он вместе с сослуживцами по дивизии «Галичина» убил не менее 500 советских граждан в Гуте Пеняцкой (ныне это Золочевский район Львовской области). Жителей, в том числе евреев и поляков, расстреливали и сжигали заживо. Однако нацисту удалось бежать в Канаду.

В 2023 году, когда ему было уже 98, он появился в канадском парламенте во время визита в Оттаву Владимира Зеленского. Нациста встретили аплодисментами, после чего разразился громкий скандал, который привел к отставке спикера палаты Энтони Роты.

Канада Сербия Аресты Великая Отечественная война
24 октября 2024, 12:55
Норвежцам до 15 лет запретят пользоваться соцсетями
Global Look Press
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Премьер Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что жителям страны до 15 лет могут запретить пользоваться соцсетями. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Сейчас возрастной ценз в Норвегии составляет 13 лет, но дети более младшего возраста - в частности, до 72% 11-летних, - все равно находят способы пользоваться соцсетями. Стере призвал политиков защитить подрастающее поколение от «власти алгоритмов».

Ранее российское Министерство просвещения опубликовало рекомендации , как оградить детей от опасностей в интернете. Родителям среди прочего рекомендовали воспитывать в них осознанное отношение к покупкам, в том числе онлайн, обращать внимание на то, что подростки ищут в Сети, и при необходимости вести беседы.

Дети Соцсети Норвегия
24 октября 2024, 11:20
Путин назвал давно назревшим вопрос реформирования институтов развития ООН
Пресс-служба Кремля
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ООН призвана и впредь играть центральную роль в обеспечении мира и безопасности. Об этом на саммите БРИКС в Казани сообщил президент России Владимир Путин. При этом глава государства указал на необходимость изменений в этой всемирной организации.

«ООН призвана и впредь играть в обеспечении мира и безопасности центральную роль», - сказал он.

Путин добавил, что необходимо расширить присутствие в Совете Безопасности стран Африки, которые представлены на саммите БРИКС в Казани.

«Давно назрело реформирование глобальных финансовых структур и институтов развития ООН», - подчеркнул российский лидер.

Днем ранее на саммит в Казань прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Глава международной организации 24 октября встретится с Владимиром Путиным. Они обсудят ситуацию вокруг Украины и актуальные международные проблемы.

МИД республики уже выразил недовольство из-за участия Гутерриша в саммите БРИКС.

Владимир Путин ООН Саммит БРИКС 2024
24 октября 2024, 02:46
«Ждет хаос». Европу предупредили о неминуемом катаклизме
Freepik
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Более 40 ведущих климатологов планеты предупредили лидеров стран Северной Европы о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана. В открытом письме они призвали их к немедленным действиям.

Исследователи подчеркнули, что риски ослабления циркуляции течений ранее сильно недооценили.

В ходе ряда исследований стало известно о замедлении течения Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС) в результате глобального потепления, что грозит погружением климата планеты в хаос.

«Такое изменение циркуляции океана имеет разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света», - заявили ученые.

По словам климатологов, первый и самый сильный удар ощутят в Дании, Швеции, Норвегии, Исландии и Финляндии. В эти страны придет значительное похолодание, причем экстремальные погодные условия закрепятся.

Ранее ученые из Университета Пердью предрекли экстремальную погоду для проживания в нескольких регионах. В эту зону попали Средний Запад США, Западная Африка и часть Южной Азии

Европа Ученые Климат
24 октября 2024, 02:06
Почти 400 пассажиров парома эвакуировали в Турции
Freepik
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Почти 400 пассажиров парома Стамбул — Бурса в Турции экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщило Daily Mail.

«Было получено сообщение о бомбе, заложенной на пароме между стамбульским портом Эминеню и портом Муданья в провинции Бурса», - заявили в публикации.

На место прибыли саперы с собаками. Они полтора часа проводили проверку, угроза оказалась ложной. Рейс пришлось отменить, 380 пассажиров пересадили на другой паром.

Ранее сообщалось о взрыве рядом с одним из входов на территорию аэрокосмической компании Tusa в Анкаре. После этого террористы проникли на территорию завода и взяли в заложники людей.

В результате теракта погибли пять человек.

Также турецкие власти сообщили о 22 пострадавших. Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что преступников, совершивших теракт, нейтрализовали.

Почти 400 пассажиров парома Стамбул - Бурса в Турции экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщило Daily Mail.

Турция Взрывы

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