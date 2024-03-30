Сербия отправила истребители на перехват неизвестного объекта в небе

Инцидент произошел утром в субботу в 10:39 по местному времени (12:39 по Москве). Неизвестный летательный аппарат был обнаружен силами по контролю и защите суверенитета воздушного пространства республики на высоте пяти с половиной тысяч метров над населенным пунктом Валево.

«На основании приказа президента республики и верховного главнокомандующего Александра Вучича, в воздух поднята дежурная пара истребителей МиГ-29, дежурные ракетные подразделения ПВО и радары продолжили следить за воздушным пространством», - уточнили в ведомстве.

Валево находится в 100 километрах западнее Белграда. Там находится крупнейшей оборонное предприятие страны.

По данным Минобороны республики, воздушная цель вскоре пропала с экранов. Истребители попытались обнаружить ее снова, но не смогли и вернулись на аэродром.

В среду, 27 марта, президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшее время республика столкнется с серьезной угрозой своим национальным интересам.