Сербия не поддержит санкции против России

В ночь на субботу глава государства не исключил возможность переговоров о снижении российской доли в NIS из-за санкций.

«Хотел бы кто-то введения сербских санкции против России, а потом думать об их отмене? У меня нет доказательств, но такой возможности не исключаю. Однако как президент Сербии я не готов вообще разговаривать о санкциях против России», - заявил он.

Вучич напомнил, что в течение последних трех лет страна проводила ответственную и принципиальную политику, придерживаясь принципов устава ООН и международного права.

Ранее Болгария и Венгрия нашли способ обеспечить транзит газа и из России, несмотря на санкции США.