14 апреля 2024, 21:12

Сербия нашла нового поставщика истребителей вместо России

Википедия
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Новым поставщиком истребителей в Сербию станет Франция. Балканская страна отказалась от дальнейшей закупки российских военных самолетов из-за угрозы международных санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Financial Times.

Сделка на три миллиарда евро за 12 истребителей Rafale проходит последние согласования, заявили собеседники журналистов.

Существование контракта, но без деталей подтвердил президент Сербии Александр Вучич после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже,.

«Мы полны решимости приобрести новые самолеты, которые значительно улучшат наши боевые возможности», - заявил сербский лидер.

Вучич добавил, что ожидает подписания контракта через два месяца во время очередной встречи с Макроном.

Журналисты отметили, что в последние месяцы президент Франции начал уделять больше внимания странам, которые раньше были в сфере влияния России. После встречи с Вучичем он заявил, что готов пригласить сербских оружейников принять участие в производстве боеприпасов для Евросоюза.

Источник в кабмине Сербии сообщили журналистам, что покупка истребителей Rafale это только одна сделка. Страна уже заключила контракты на поставку французских радарных и ракетных систем, а сейчас ищет заказчика для поставок транспортных самолетов Airbus.

По словам чиновника, у советских истребителей Миг-29 истекает срок службы, а Военно-воздушному флоту Сербии необходимо обеспечить бесперебойную работу.

Он добавил, что Вучич обратил внимание на французские самолеты после того, как их купила соседняя Хорватия. Тем более, что кроме поставок производитель взял на себя обучение пилотов и техническое обслуживание.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с сербским лидером в Париже призвал его подтвердить желание страны стать кандидатом на пост в члены Евросоюза и согласовать ряд решений с будущими союзниками. Он подчеркнул, что балканская страна должна двигаться вместе со всей Европой, несмотря ни на какие «превратности».

Истребители Сербия Россия Франция
14 апреля 2024, 21:25
В Израиле ночные атаки Ирана назвали объявлением войны
РИА «Новости»
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Израильский президент Ицхак Герцог назвал ночную атаку Ирана, запустившего беспилотники и ракеты в ночь на 14 апреля, объявлением войны. Об этом он заявил в эфире британского телеканала Sky News.

По его словам, Израиль обстреляли с четырех сторон на Ближнем Востоке. Не только Иран, но также иранские прокси стреляли по израильской территории, запуская ракеты и БПЛА.

«Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», - подчеркнул Герцог.

Президент добавил, что Израиль стремится к миру, причем с самого создания своего государства. Так он ответил на вопрос, согласен ли с просьбой западных стран дальше не эскалировать ситуацию в регионе.

Кроме того, Герцог обвинил Иран в том, что республика «сеет хаос, террор и нестабильность», охарактеризовав ее как «империю зла в Тегеране». По его мнению, миру настало время с ней столкнуться.

Ранее журналисты Press TV сообщили, что иранские военные при ударе по Израилю использовали гиперзвуковое оружие, причем не меньше семи таких ракет поразили авиабазу Неватим.

Израиль Ракеты Беспилотники Запад Иран Ближний Восток
14 апреля 2024, 20:29
Иран при ударе по Израилю использовал гиперзвуковое оружие
РИА «Новости»
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Вооруженные силы Ирана в ходе атаки на израильскую авиабазу Неватим направили не меньше семи гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил государственный телеканал Press TV.

«По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана, поразили авиабазу Неватим. Израильские военные не перехватили ни одну из них», - указали журналисты.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, подразделения Корпуса стражей Исламской революции Ирана выпустили по территории Ирана беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. В иранском Генштабе назвали эту меру ответом на обстрел посольства Ирана в Дамаске со стороны Израиля.

Позже президент США Джо Байден заявлял, что американские военные оказали помощь Израилю и сбили большую часть ракет и дронов. Он высоко оценил работу подразделений в обороне израильской территории.

Израиль Ракеты Иран
14 апреля 2024, 20:12
ЕС расширит санкции против Ирана после атаки на Израиль
РИА «Новости»
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Список действующих против Ирана санкций расширят после ночной воздушной атаки на Израиль. С таким заявлением выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после онлайн-встречи с лидерами стран G7. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЕС.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что необходимо сделать все возможное, чтобы остановить производство беспилотников и ракет в Исламской Республике.

«Совместно с лидерами стран G7 мы самым решительным образом осудили беспрецедентное нападение Ирана на Израиль <…> Мы рассмотрим дополнительные санкции против Ирана в тесной координации с нашими партнерами. В частности, по программам производства беспилотников и ракет», - заявила фон дер Ляйен.

Она выразила солидарность и поддержку Израилю и подчеркнула, что Евросоюз подтвердил свою приверженность к обеспечению безопасности страны.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран в рамках операции «Правдивое обещание» запустил в сторону Израиля большое количество беспилотников и ракет. Главными целями атаки назвали авиабазу Неватим возле города Беэр-Шева и информационный центр израильских войск на границей с Сирией. Руководитель Генштаба Ирана отчитался о поражении всех целей.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что 99% из 300 воздушных объектов поразили средства ПВО. Он признал, что несколько ракет упали около авиабазы, но это не сказалось на ее работе.

G7 Израиль Еврокомиссия Санкции Иран
14 апреля 2024, 20:10
США заявили о прямом запросе из России по теракту в «Крокусе»
РИА «Новости»
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После теракта в «Крокус Сити Холле» Соединенные Штаты делились информацией с спецслужбами России по прямому запросу. Об этом заявила посол США в России Линн Трейси, ее слова привели в Telegram-канале посольства.

Дипломат заверила, что Вашингтон будет предоставлять Москве информацию, «реальные и глубокие разногласия с Кремлем» на это не повлияют.

«Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно», - добавила она.

По данным Госдепа, США передали России детальную информацию о готовящейся террористической атаке незадолго до нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл», жертвами которой стали 145 человек.

Газета The New York Times написала о том, что американские спецслужбы не стали отправлять информацию об угрозе теракта из опасений, что в России могут узнать об их источниках разведданных.

США Кремль Госдеп США Россия Теракт в «Крокусе»

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