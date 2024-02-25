Сербия направила ноту протеста Хорватии из-за обвинений в пособничестве России

В сообщении заявление главы МИД Хорватии Гордана Грлич-Радмана о том, что Сербия пытается «усидеть на двух стульях» и ведет двойную политику, одновременно пытаясь стать ближе и к ЕС, и к России, назвали неприемлемым.

Кроме того, в нем указали на недопустимость подобных высказываний и отметили, что они нагнетают атмосферу ненависти к сербскому народу и нарушают политику стабильности в регионе.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании организации, что в мире может появиться новая «горячая точка». По его словам, из-за действия «властей» Косова в отношении этнических сербов новый конфликт может разыграться на Балканах.