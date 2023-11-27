Сенаторы обсудят пакетное предложение Байдена по Израилю и Украине в начале декабря

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«Я намереваюсь вынести президентский пакет дополнительной помощи по национальной безопасности 4 декабря. <…> Эти приоритеты национальной безопасности взаимосвязаны и требуют двухпартийных действий конгресса», - заявил он в письме однопартийцам.

Чак Шумер назвал голосование по этому вопросу одной из важнейших задач из всех, что предстоит решить членам конгресса.

Белый дом просил выделить более 105 миллиардов долларов на поддержку Украины и Израиля, но республиканцы потребовали развести эти траты и рассмотреть отдельно.

Джо Байден отказался. Впоследствии конгресс принял закон о временном бюджете правительства без средств на эти цели.