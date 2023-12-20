Сенаторы-демократы согласились с республиканцами и отложили выделение помощи Украине

«Надеюсь, что республиканцы подготовят свой текст, засучат рукава и закончат работу, когда мы вернемся в январе», - сказал журналистам сенатор-демократ Дик Дурбин.

Председатель сената демократ Чак Шумер подтвердил, что до рождественских каникул не удастся согласовать компромиссное решение. Сенатор-республиканец Джон Тьюн напомнил, что его партия выступила против выделения денег на Украину до решения более злободневной для американцев проблемы безопасности на границе. Он обвинил демократов в намеренном затягивании процесса.

Палата представителей уже отказалась рассматривать выделение денег до рождественских каникул. Конгрессмен Тим Берчетт, по информации RT , призвал перестать помогать Украине. По его словам, половину денег украли.