20 декабря 2023, 09:36

Сенаторы-демократы согласились с республиканцами и отложили выделение помощи Украине

Unsplash
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Члены обеих партий сената США согласились обсудить выделение дополнительной помощи Украине не раньше января 2024 года. Демократы дали республиканцам время на разработку документа, сообщил «Интерфакс».

«Надеюсь, что республиканцы подготовят свой текст, засучат рукава и закончат работу, когда мы вернемся в январе», - сказал журналистам сенатор-демократ Дик Дурбин.

Председатель сената демократ Чак Шумер подтвердил, что до рождественских каникул не удастся согласовать компромиссное решение. Сенатор-республиканец Джон Тьюн напомнил, что его партия выступила против выделения денег на Украину до решения более злободневной для американцев проблемы безопасности на границе. Он обвинил демократов в намеренном затягивании процесса.

Палата представителей уже отказалась рассматривать выделение денег до рождественских каникул. Конгрессмен Тим Берчетт, по информации RT , призвал перестать помогать Украине. По его словам, половину денег украли.

США Конгресс США Украина
20 декабря 2023, 10:03
Французские фермеры вслед за польскими пострадали из-за импорта с Украины
Unsplash
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Поставки сельскохозяйственной продукции с Украины повлияли на рынок во Франции. Пострадали местные производители. Член парламента Франции Эммануэль Таше де ла Пажери пожаловался на несправедливость министру сельского хозяйства Марку Фено, сообщила Lenta.ru.

За последние 20 лет, по словам парламентария, доля французской продукции на сельскохозяйственном рынке сильно сократилась, а половину объема фруктов, овощей и кур стали завозить, в том числе с Украины. Эммануэль Таше де ла Пажери заявил, что к импортерам отнеслись лояльней, чем к местным производителям.

«Вызывает беспокойство тот факт, что эти импортируемые продукты часто не соответствуют социальным и экологическим стандартам, которые предъявляются французским фермерам», - сказал он.

Член парламента заявил, что аграрии разочаровались в действиях властей. Правительство сначала вынуждало их вкладываться в сертификацию, повышение продаж, модернизацию производства и выпуск органических продуктов, а теперь на фоне высокой инфляции и потока импорта потребовало снизить цены. Эммануэль Таше де ла Пажери потребовал устранить эту несправедливость.

На убытки из-за украинского зерна жаловались польские фермеры.

RT сообщил, что для поддержки собственных производителей правительство ввело временное эмбарго.

Экспорт Украина Франция Экономика
20 декабря 2023, 09:37
Энергорынок Украины оказался на грани катастрофы
РИА «Новости»
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Оценки энергетиков относительно состояния энергорынка Украины «вгоняют в ступор». Об этом заявил депутат Верховной рады, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко. Его процитировало РИА «Новости».

После пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и «успехов» процесса евроинтеграции депутат решил привести пример. Он процитировал энергетика Юрия Сакву, который сообщил, что энергорынок республики уже на протяжении пяти лет идет в сторону «неконтролируемого финансового хаоса». В перспективе проблема может в целом разрушить «технологический процесс».

Кучеренко подчеркнул, что подобная оценка энергетика отрицательная и тревожная. Он заметил, что верит Сакве больше, чем европейским и украинским чиновникам, которые говорят об «огромных успехах» реформы энергорынка.

«Оценкам Юрия Саквы <…> я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров. И они отличаются кардинально! И это не просто меня пугает - это вгоняет меня в ступор», - констатировал депутат.

В конце ноября «Укрэнерго» сообщила о дефиците электроэнергии в стране. Компания призвала жителей не тратить лишний раз электричество.

Владимир Зеленский ЖКХ Депутаты Украина
20 декабря 2023, 09:13
Абоненты украинского оператора вновь заметили сбои в мобильной связи
Unsplash
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Абоненты украинского оператора «Киевстар» вновь пожаловались на перебои в работе мобильной связи утром в среду. Об этом сообщили пользователи на странице компании в социальной сети Facebook*.

Большинство клиентов отметили, что связь отсутствует во Львове, Одессе и других крупных городах Украины. Официально представители «Киевстар» ситуацию пока никак не прокомментировали.

В прошлый раз сбой в работе оператора произошел 12 декабря , когда абоненты сообщили об отсутствии доступа к интернету и проблемах с мобильной связью. В пресс-службе «Киевстар» отмечали, что причиной неполадок стала мощная хакерская атака, из-за которой пострадала IT-инфраструктура оператора.

Кроме того, на Украине фиксировали перебои в работе другого оператора - Vodafone.

*Facebook - запрещенная в России социальная сеть. Принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ признали экстремистской.

Украина
20 декабря 2023, 07:42
Путин указал на становление Украины на путь терроризма
РИА «Новости»
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Украина при поддержке западных стран открыто встала на путь терроризма, российский спецслужбам необходимо усилить свою работу по всем направлениям. Об этом в видеообращении ко Дню работника органов безопасности сказал президент России Владимир Путин.

«Киевский режим, как мы знаем, при прямой поддержке иностранных спецслужб открыто встал на путь фактически государственного терроризма, террористических методов. Это диверсии против общественных деятелей, представителей органов власти, мирных граждан», - сказал он.

Путин отметил, что также украинская сторона совершает террористические акты против объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.

Президент призвал усилить по всем направлениям антитеррористическую работу, использовать весь комплекс оперативных и технических возможностей, активно сотрудничать с Минобороны и другими профильными ведомствами.

Ранее Путин поручил блокировать сайты , которые занимаются сбором денежных средств для ВСУ.

Владимир Путин Украина

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