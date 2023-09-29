Сенатор потребовал исключить финансовую помощь Украине из временного бюджета США

Читайте нас в:

«Чтобы избежать закрытия правительства, я соглашусь на ускоренное голосование по законопроекту без помощи Украине», - написал Пол в соцсети», ­- написал Пол.

Политик уже многократно высказывался против финансирования Штатами Украины. Он указывал на «антиконституционный» характер такой помощи. Сенатор считает, что такая финансовая поддержка вредит интересам американского государства.

США сейчас столкнулись с угрозой шатдауна , когда правительство может остановить свою работу. Чтобы избежать такого сценария, конгресс должен принять до 1 октября временый или полноценный бюджет страны до конца текущего финансового года. Однако этому мешают разногласия между членами парламента и администрацией Белого дома.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.