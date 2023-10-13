Сенатор обвинил Байдена в сокрытии отчетов о растратах на Украине

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«Мы знаем, что у администрации Байдена есть секретные доклады касательно растрат и коррупции там, но никакого обнародования пока не происходило», - сказал он.

Сенатор напомнил, что Украина вошла в рейтинг самых коррумпированных стран мира и обвинил президента США в замалчивании информации об этом.

Рэнд Пол критиковал оказание Украине военной и финансовой помощи. Он заявлял, что в палате представителей все чаще звучат призывы перестать выделять деньги другой стране и заняться собственными проблемами, например, в соцобеспечении и медицине. Сенатор заявлял телеканалу, что Республиканская партия добьется сокращения трат на киевский режим.