Сенатор обвинил Байдена в сокрытии отчетов о растратах на Украине
Белый дом получил отчет о растратах на Украине, но решил его не обнародовать. Президент США Джо Байден специально скрыл информацию о масштабах коррупции в этой стране, заявил телеканалу Fox News сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол.
«Мы знаем, что у администрации Байдена есть секретные доклады касательно растрат и коррупции там, но никакого обнародования пока не происходило», - сказал он.
Сенатор напомнил, что Украина вошла в рейтинг самых коррумпированных стран мира и обвинил президента США в замалчивании информации об этом.
Рэнд Пол критиковал оказание Украине военной и финансовой помощи. Он заявлял, что в палате представителей все чаще звучат призывы перестать выделять деньги другой стране и заняться собственными проблемами, например, в соцобеспечении и медицине. Сенатор заявлял телеканалу, что Республиканская партия добьется сокращения трат на киевский режим.