25 января 2025, 08:20

Сенат США утвердил кандидатуру Пита Хегсета на пост главы Пентагона

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Сенат США одобрил кандидатуру Пита Хеггета на должность главы Пентагона. По результатам голосования его утвердили с минимальным перевесом голосов, сообщило РИА «Новости».

В новом составе верхней палаты Конгресса большинство мандатов (53 из 47) принадлежит республиканцам. Однако не все представители партии поддержали кандидатуру Дональда Трампа на пост президента. Это вызвало необходимость вмешательства вице-президента Джей-Ди Вэнса, который как председатель законодательного органа взял на себя ответственность за разрешение данного вопроса.

Сенат уже полностью одобрил назначение Марка Рубио на пост госсекретаря США и Джона Рэтклиффа на должность нового директора ЦРУ.

Ранее против Хегсета выдвигались обвинения в злоупотреблении алкоголем и неподобающем поведении на рабочих мероприятиях. Сам он считает эти обвинения «анонимными и ложными».

Ранее Трамп назначил своего телохранителя Шона Каррана на должность главы Секретной службы. Шон Карран проявил себя во время покушения на президента на митинге в Батлере, продемонстрировав отвагу и профессионализм. Трамп назвал Каррана настоящим патриотом, а также отметил его большой стаж.

При этом в Минюсте США после инаугурации Трампа началась волна увольнений. Новая администрация лишила должностей или перевела на другие позиции более 15 опытных сотрудников.

США Пентагон
25 января 2025, 08:14
Германии посоветовали вывести войска США и ядерное оружие
Читайте нас в: Google Новости
Американский военный контингент и ядерное оружие необходимо вывести с территории ФРГ. Об этом заявила депутат Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен заявила в соцсети X.

Американский военный контингент и ядерное оружие необходимо вывести с территории ФРГ. Об этом заявила депутат Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» Севим Дагделен заявила в соцсети X.

Она отметила, что интересы США отличаются от европейских. По ее словам, американские войска должны покинуть Германию.

«Для Германии настало время вывести американские войска и американское ядерное оружие. Разрушительная вассальная преданность должна быть прекращена», - подчеркнула депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп в частном разговоре раскритиковал действующее руководство Германии и ее торговую политику. В прессе появились сообщения, что с негативными высказываниями в адрес немецких политиков также выступали бизнесмен Илон Маск и американский вице-президент Джей Ди Вэнс. В 2024 году основатель Tesla и SpaceX поддержал правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), а канцлера ФРГ Олафа Шольца назвал «отстойным».

Германия США Депутаты
25 января 2025, 07:58
«Мы готовы». Путин счел нужным спокойно поговорить с Трампом
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности поговорить президентом США Дональдом Трампом. Глава государства дал комментарий журналисту Павлу Зарубину во время посещения МГУ.

«Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, проговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что в первую очередь это зависит от выбора и решений Трампа.

Американский лидер накануне заявил о желании встретиться с Путиным «немедленно». Республиканец отметил, что «каждый день до встречи солдаты гибнут на поле боя».

Путин напомнил, что у него всегда были деловые, прагматические и доверительные отношения с Трампом. Россия никогда не отказывалась от контактов с Соединенными Штатами.

США Дональд Трамп Владимир Путин
25 января 2025, 07:42
Поляки решили защититься от российских ракет «Циркон» забором
Пресс-служба Минобороны
Читайте нас в: Google Новости
Польша планирует защититься от российских ракет «Циркон» шестиметровым забором. Ограждение установлено на границе с Белоруссией, сообщило агентство Associated Press.

Забор с колючей проволокой оснащен видеокамерами. За приграничьем идет наблюдение с воздуха. Поляки стянули на границу с Белоруссией порядка 13 тысяч военных и пограничников.

Авторы материала не исключили, что мера связана с планируемым размещением российских ракет «Циркон» на белорусской территории.

В декабря Министерство обороны России впервые показало этот гиперзвуковой снаряд в деталях. Носовую часть «Циркона» прикрывает цилиндрический кожух, который, предположительно, должен защищать ракету от «любопытных глаз» и внешних повреждений. Также в носовой части можно было увидеть разгонный блок.

Ракеты Белоруссия Польша
25 января 2025, 07:40
Основателя «русской деревни» арестовали на Бали
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Немецкого бизнесмена и основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, известного как «русская деревня», Андре Фрея арестовали на острове Бали. Об этом со ссылкой на инспектора местной полиции Бали Даниэля Адитьяджая сообщил сайт Detik.

По версии следствия, предприниматель нарушил правила землепользования и через возглавляемую им компанию переоборудовал сельскохозяйственные земли в районе Убуда под туристические объекты.

Местные жители пожаловались полиции, что 53-летний бизнесмен использовал сельскохозяйственные земли для коммерческих целей и строительства вилл. Проверка показала, что у основателя «русской деревни» не было необходимых разрешений на это.

Ранее на Бали задержали двух российских граждан , которых заподозрили в организации проституции и торговле людьми. По данным индонезийской прессы, задержанные публиковали в Сети анкеты девушек и привлекли к оказанию интимных услуг на территории страны как минимум 15 человек.

Индонезия Бали

Новости по теме