Сенат США утвердил кандидатуру Пита Хегсета на пост главы Пентагона

В новом составе верхней палаты Конгресса большинство мандатов (53 из 47) принадлежит республиканцам. Однако не все представители партии поддержали кандидатуру Дональда Трампа на пост президента. Это вызвало необходимость вмешательства вице-президента Джей-Ди Вэнса, который как председатель законодательного органа взял на себя ответственность за разрешение данного вопроса.

Сенат уже полностью одобрил назначение Марка Рубио на пост госсекретаря США и Джона Рэтклиффа на должность нового директора ЦРУ.

Ранее против Хегсета выдвигались обвинения в злоупотреблении алкоголем и неподобающем поведении на рабочих мероприятиях. Сам он считает эти обвинения «анонимными и ложными».

Ранее Трамп назначил своего телохранителя Шона Каррана на должность главы Секретной службы. Шон Карран проявил себя во время покушения на президента на митинге в Батлере, продемонстрировав отвагу и профессионализм. Трамп назвал Каррана настоящим патриотом, а также отметил его большой стаж.

При этом в Минюсте США после инаугурации Трампа началась волна увольнений. Новая администрация лишила должностей или перевела на другие позиции более 15 опытных сотрудников.