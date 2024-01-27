Сенат США согласился расширить полномочия властей для борьбы с нелегалами

«Президент Джо Байден пообещал использовать полномочия, приняв гораздо более жесткие меры в области, которую многие избиратели считают более слабой, чем у бывшего президента Дональда Трампа», - передало СМИ.

Соглашение Сената могут обнародовать на следующей неделе. Как отметили журналисты, оно также ускорит процесс рассмотрения дел о предоставлении убежища в течение шести месяцев. Сейчас этот процесс может занимать до 10 лет.

Как заявил американский лидер Джо Байден , набор реформ для обеспечения безопасности границ, если его примут, станет «самым жестким и справедливым». Предполагается. что новый закон позволит президенту Соединенных Штатов закрывать границу в тех случаях, когда она «становится переполненной».

В Сенате США согласились расширить полномочия властей по пресечению незаконной миграции. Как сообщил телеканал CNN , страна пытается остановить всплеск нелегального пересечения южной границы.