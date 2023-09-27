Сенат США предложил сократить помощь Украине

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Как указано в проекте, на согласование предложили сумму в 4,5 миллиарда долларов для военной помощи киевскому режиму по линии Пентагона. Еще 1,65 миллиарда экономической помощи хотят выделить через Госдеп. Также отмечается, что действие проекта прекратится 17 ноября в случае «принятия полноценного бюджета» или, если его не согласуют. Белый дом просил согласовать до 24 миллиардов долларов.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят Киеву новый пакет помощи на сумму более одного миллиарда долларов. Также в Белом доме сообщили о скором прибытии танков Abrams на территорию Украины.

С начала спецоперации власти США инвестировали более 70 миллиардов долларов в украинскую экономику. Из этой суммы 43 миллиарда долларов потратили на военные нужды страны.

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