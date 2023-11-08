Сенат США отказался помогать Израилю без Украины
Представители Демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о срочной помощи Израилю без Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.
При этом сенаторы-демократы заявили, что готовят собственный законопроект о дополнительном финансировании двух стран и надеются представить его на этой неделе.
В конце октября Республиканская партия разработала законопроект о выделении средств на помощь Израилю без Украины , в то время когда президент США Джо Байден настаивал на общем пакете помощи для двух стран. По словам сенатора от Канзаса Роджера Маршалла, объединение пакетов приведет к тому, что финансирование Израиля будет использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов Украине.
В свою очередь, Белый дом предупредил, что Джо Байден наложит вето на этот законопроект , если его примут в конгрессе.