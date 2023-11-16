Сенат США одобрил правительственный бюджет без помощи Украине
Члены конгресса приняли закон о временном бюджете правительства США без финансирования помощи Украине. Большинство сенаторов вслед за палатой представителей проголосовали за него, сообщил телеканал CNN.
Голосование за законопроект, призванный сохранить работу правительства, прошло 15 ноября. Сенат принял его 87 голосами против 11.
Палата представителей одобрила его 14 ноября, и теперь документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену.
Предложенный спикером конгресса Майком Джонсоном план финансирования правительства - двухэтапный и временный. Срок предыдущего государственного финансирования истечет 17 ноября. До января продлят финансирование приоритетных программ и ведомств, связанных с военным строительством, транспортом, поддержкой ветеранов, жилищной политикой и энергетикой, до февраля - всех остальных расходов. В проект не включили выделение денег на помощь Израилю и Украине.
По информации телеканала, конгрессмены не смогли согласовать бюджет на весь год из-за разногласий по поводу статей расходов.