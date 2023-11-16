Сенат США одобрил правительственный бюджет без помощи Украине

Эвакуацию из сектора Газа запросили еще 150 россиян

Список на эвакуацию из сектора Газа пополнился именами еще 150 россиян. Они смогут уехать 16 ноября, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В эвакуационный штаб российской миссии поступают новые данные о наших гражданах. Так, уже установлено, что еще 150 человек смогут завтра покинуть территорию сектора Газа и пересечь границу», - объявил он.

Из зоны боевых действий 15 ноября по российскому списку вывезли 107 человек, в том числе, по словам Рамзана Кадырова, 43 гражданина Белоруссии. Он заявил, что их жизнь и здоровье теперь вне опасности. Эвакуированных отправили в Каир на спецборт МЧС России.

Рамзан Кадыров предупредил, что оперативный штаб продолжит работу до тех пор, пока из сектора Газа не вывезут всех россиян. Наряду со спасателями помощь оказывают медики, дипломаты и психологи.

Совбез ООН призвал Израиль и Палестину открыть гуманитарные коридоры, эвакуировать детей и обеспечить поставку помощи. Члены организации приняли резолюцию Мальты и отклонили предложение России призвать стороны к прекращению огня.