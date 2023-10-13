Семью напавшего на лицей во Франции должны были депортировать 9 лет назад
Семью выходца из Чечни, убившего учителя во французском Аррасе, должны были депортировать из страны еще в 2014 году. Но тогда в дело вмешались правозащитники, сообщило издание Le Figaro.
В феврале 2014 года к чеченской семье Могушковых пришли пограничники. Они отправили родителей и их пятерых детей в аэропорт, чтобы депортировать в Москву. Но тогда в дело вмешались ассоциации по защите прав беженцев. В преддверии муниципальных выборов местные политики пошли на поводу у правозащитников и освободили семью.
В пятницу, 13 октября, один из детей Могушковых - 20-летний Мовсар - напал с ножом на людей в лицее Гамбетта в городе Аррас. По сообщениям очевидцев, при этом мужчина прокричал: «Аллах Акбар!» В результате нападения один человек погиб, еще несколько получили ранения. В этот же день у одной из соседних школ задержали брата напавшего.
По сообщениям СМИ, Мовсар Могушков ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов ИГИЛ* и входил в списки радикальных исламистов, за которыми ведется слежка для предотвращения террористических актов. Его брата задерживали в 2019 году по обвинению в подготовке теракта.
Еще один брат Могушкова отбывает срок в парижской тюрьме по статье «Пособничество террористам» и «Оправдание терроризма».
* «Исламское государство» (ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация.