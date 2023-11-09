Семья отравилась химикатами от клопов в Египте

Все случилось еще в 2018 году, однако причину смерти людей выяснили только сейчас. По данным издания, 69-летний Джон Купер и его 63-летняя супруга Сьюзен приехали отдыхать в Египет и разместились в пятизвездочном отеле Steigenberger Aqua Magic в Хургаде вместе с дочерью и тремя внуками.

В соседнем с Куперами номере немецкий турист пожаловался на постельных клопов. После этого комнату обработали инсектицидом «Лямбда-С». На следующий день британская семья почувствовала недомогание и не спустилась на завтрак.

Дочь Куперов обнаружила родителей в очень плохом состоянии. Прибывшие на место врачи не смогли спасти пожилых людей. Слушания по делу до сих пор продолжаются.

Ранее туристы пожаловались на полчища мраморных клопов, которые заполонили жилые дома и отели в Сочи. Мраморные клопы, которых за едкий запах назвали «вонючками», часто прячутся в складках одежды.