«КПП „Рафах“ открылся, чтобы позволить ограниченному числу раненых палестинцев покинуть сектор Газа <…> Это первый пропуск из осажденного анклава с тех пор, как 7 октября начался конфликт между Израилем и ХАМАС», - писало издание.

По данным американских властей, пока число тех, кто покинет территорию, точно неизвестно, «ситуация на земле» постоянно меняется.

В течение более трех недель контрольно-пропускной пункт «Рафах» оставался почти полностью закрытым, через него проходили только некоторые поставки гуманитарной помощи. Но гражданским лицам не разрешалось выезжать из страны.

Ранее КПП «Рафах» на египетской границе открылся для машин скорой помощи , на которых из сектора Газа эвакуируют иностранных граждан и палестинцев, имеющих зарубежный паспорт. МИД РФ передал Израилю, Палестине и Египту списки россиян для эвакуации из Газы.