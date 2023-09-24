Семьи русских немцев из Германии начали переезжать в Крым

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«Таковых уже насчитывается свыше 200. Люди возвращаются на свою историческую родину, где чтят традиционные ценности», - отметил депутат.

Гемпель добавил, что на полуострове существует множество возможностей для развития, и нет никаких гонений по национальному признаку. В республике создали все условия для проживания семей, некогда уехавших в другие страны.

Слухи о массовом отъезде людей из Крыма из-за угроз безопасности назвали ложными. Власти региона предприняли все необходимые меры для защиты жителей от любой внешней угрозы.

Ранее Гемпель заявил, что Украина в случае нападения на Крым встретит еще более мощный удар. Крымчане готовы отстаивать свою территорию, мир и благополучие, а у России достаточно ресурсов, чтобы поставить противника на место.