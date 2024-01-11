11 января 2024, 17:25

Семерых учеников школы в Минске госпитализировали из-за кишечной инфекции

РИА «Новости»
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Учеников школы № 165 в Минске отправили в больницу из-за кишечной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава Белоруссии. В инфекционной больнице остаются семь человек, уточнил БелТА врач-педиатр, завотделением Городской детской инфекционной клинической больницы Вадим Логотько.

В школе организовали эпидемиологическое расследование и санитарно-противоэпидемические мероприятие. Специалисты отобрали пробы блюд и воды для лабораторных исследований, персонал пищеблока проверили на «кишечную группу инфекций», добавили в белорусском Минздраве.

Вадим Логотько сообщил, что состояние детей оценивается как среднетяжелое и стабильное, их температура не поднимается выше 37,3. У двоих подтвердили ротавирусную инфекцию, у одного - норовирус, аденовирус.

«То есть вирусная кишечная инфекция, абсолютно не тяжело протекающая. Для нас это обычные плановые больные, без каких-либо проблем», - процитировало врача агентство.

Медик добавил, что уже после выходных школьников могут выписать.

В конце декабря девять детей, отдыхавших в лагере «Юность» в Евпатории, госпитализировали с признаками кишечной инфекции и ОРЗ.

По его словам, в больницу обратились восемь человек, госпитализировали в итоге семерых. Еще одного забрали домой. Возраст пациентов - от 10 до 14 лет.

Дети Школы Больницы Минздрав Врачи Минск
11 января 2024, 17:48
«Правовой произвол». Передачу Дома Москвы в собственность Латвии назвали актом грабежа
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Российское посольство в Латвии назвало передачу культурного центра «Дом Москвы» в Риге в государственную собственность актом произвола и грабежа. Об этом диппредставительство сообщило в Telegram-канале.

Против организаторов беспрецедентной по враждебности выходки примут ответные меры, добавили дипломаты.

«Расцениваем это решение латвийского национального парламента как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа», - написали в посольстве.

Там подчеркнули, что решение латвийской стороны грубо попирает принципы международного права, гарантирующего неприкосновенность собственности других стран.

В декабре 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что в Сейме Латвии «проталкивают» законопроект об экспроприации Дома Москвы, захват которого произошел в Риге 21 декабря. Дипломат назвала подобное вторжение актом бандитизма.

Латвия Россия Москва
11 января 2024, 17:19
Требование осудить Россию вызвало возмущение в парламенте Словакии
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Словакия — суверенное государство, которое не будет действовать лишь по желанию США. Такое заявление опубликовал в своем Telegram-канале вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха в ответ на просьбу американского посла осудить Россию, якобы применившую ракеты из КНДР.

Словакия - суверенное государство, которое не будет действовать лишь по желанию США. Такое заявление опубликовал в своем Telegram-канале вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха в ответ на просьбу американского посла осудить Россию, якобы применившую ракеты из КНДР.

«Они хотят, чтобы мы осудили использование Россией северокорейских ракет, но они не представили никаких доказательств», - отметил Блаха.

Вице-спикер парламента республики напомнил, как Соединенные Штаты лгали всему миру об оружии массового уничтожения в Ираке, потому что хотели вторгнуться в суверенную страну. Словакия не присоединится ни к одной из резолюций, пока США не представят доказательства нарушения Россией международного права, подчеркнул политик.

По словам Блахи, американцы полагали, что его соотечественники «начнут прыгать, как только они свистнут», однако эти времена прошли. Словакия будет защищать свои национальные интересы, обратил внимание вице-спикер парламента.

«Послу США придется привыкнуть к тому факту, что Словакия больше не является американской колонией», - указал политик.

Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на двух чиновников в Белом доме, что Россия якобы применила на Украине северокорейские баллистические ракеты. Об этом же, не представив доказательств, заявил на брифинге в начале года координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

К осуждению России присоединился министр обороны Великобритании Грант Шэппс, заявивший, что КНДР заплатит высокую цену. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, сколько резолюций Совбеза ООН нарушила Великобритания.

США Международные отношения Россия Словакия
11 января 2024, 16:43
Иран задержал американский танкер в Оманском заливе
Unsplash
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Военно-морские силы армии Ирана 11 января задержали нефтяной танкер Соединенных Штатов в водах Оманского залива. Об этом сообщило иранское государственное агентство Tasnim.

Департамент морских торговых операций Великобритании объявил , что получил сообщение о новом инциденте в 50 милях к востоку от побережья Омана. Кораблям посоветовали сообщать о любой подозрительной активности. Позже появились новости о захвате Ираном нефтяного танкера.

«ВМС Исламской Республики Иран по решению суда захватили американский нефтяной танкер в водах Оманского моря», - передало издание Tasnim.

Ранее в Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер St Nikolas под флагом Маршалловых островов, сообщило агентство Reuters. Судно атаковали, когда оно шло недалеко от оманского Сохара. После оно направилось в иранский порт Бандар-э-Джаск.

Великобритания Суд Корабли Иран Армия
11 января 2024, 15:29
Газу назвали местом смерти и отчаяния на слушании дела о геноциде
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Ирландский адвокат Блинне Ни Гралай во время выступления в Международном суде ООН в Гааге назвала Газу местом смерти и отчаяния. Необходимо срочно принять меры, чтобы защитить палестинцев, уверена она. Трансляцию заседания вело издание The Guardian.

«Израиль продолжает отрицать ответственность за гуманитарный кризис, который он создал, несмотря на то, что Газа голодает», - заявила адвокат.

ЮАР обвинила Израиль в «просчитанной модели поведения, указывающей на намерение геноцида». Адвокат Высокого суда ЮАР Адила Хассим заявил, что Израиль лишил палестинцев в Газе еды, воды, здравоохранения, топлива, санитарии и связи. Израильские военные используют оружие, которое приводит к крупномасштабным смертоносным разрушениям, а также целенаправленно обстреливают мирных жителей.

«Разрушение социальной инфраструктуры, домов, школ, мечетей, церквей, больниц, убийства, серьезные ранения и оставление сиротами большого количества детей», - сказал адвокат о последствия обстрелов Газы.

Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола, также выступая в суде, заявил, что никакое вооруженное нападение на территорию государства не может служить оправданием или защитой нарушений конвенции геноцида.

Израиль яростно отреагировал, когда было подано заявление, назвав дело «безосновательным» и «кровавым наветом». В пятницу, 12 января, у израильской стороны будет три часа в суде, чтобы выступить против него.

В Международном суде ООН в Гааге 11 января начались слушания дела о геноциде Израиля по обращению ЮАР, попросившей принять срочные «временные меры». Как сообщала газета The Guardian , на улицы Кейптауна в этот день прошли демонстрации в поддержку выдвинутого правительством обвинения Израиля в «геноциде».

Израиль Африка Суд Дети Адвокаты ООН Конфликт Израиля и Палестины

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