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«Девять человек погибли, среди них, как минимум, семь детей, при авиаударе, который был направлен на дом к югу от Хан-Юниса», - сказано в сообщении.

Израильско-палестинский конфликт обострился почти две недели назад после ракетного удара по Израилю со стороны сектора Газа. Палестина выпустила по еврейскому государству тысячи ракет. В ответ на это ЦАХАЛ начал ответную военную операцию под названием «Железные мячи». За время конфликта погибли сотни детей , не считая жертв атаки на баптистскую больницу 17 октября.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал сложившуюся ситуацию «войной без правил» , основанной на терроре.