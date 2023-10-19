Семеро детей и двое взрослых погибли после удара по дому в секторе Газа — СМИ
Девять человек, в том числе семеро детей, погибли в результате удара по дому в секторе Газа. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.
«Девять человек погибли, среди них, как минимум, семь детей, при авиаударе, который был направлен на дом к югу от Хан-Юниса», - сказано в сообщении.
Израильско-палестинский конфликт обострился почти две недели назад после ракетного удара по Израилю со стороны сектора Газа. Палестина выпустила по еврейскому государству тысячи ракет. В ответ на это ЦАХАЛ начал ответную военную операцию под названием «Железные мячи». За время конфликта погибли сотни детей , не считая жертв атаки на баптистскую больницу 17 октября.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал сложившуюся ситуацию «войной без правил» , основанной на терроре.