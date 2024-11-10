10 ноября 2024, 03:48

Семье Обамы предрекли политическое забвение

РИА «Новости»
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Биограф бывшего президента США Барака Обамы и его жены Мишель писатель Дэвид Гарроу заявил, что американцам не понравилось их высокомерное поведение в рамках предвыборной кампании Камалы Харрис. В интервью Daily Mail он предрек чете политическое забвение.

«С их стороны было бы глупо и невежественно агитировать так, как они это делали. Я ожидаю, что такое восприятие разделяют многие люди. Если это так, то, я думаю, это снижает их значимость до уровня Билла Клинтона», - сказал Гарроу.

Он назвал выступления Обамы бездушными и высокомерными. По мнению писателя, после поражения Харрис и повторной победы республиканца Дональда Трампа 44-й президент США и его супруга исчезнут с политической арены, потому что Демпартия сделает ставку на других людей.

Гарроу заявил, что Обама не испытывает проблем с финансами, к тому же экс-президент по-прежнему востребован как лектор. По мнению писателя, семья будет еще реже наведываться в Вашингтон, предпочитая излюбленный миллионерами остров Мартас-Винъярд у побережья Массачусетса.

Сводный брат Барака Обамы Малик ранее заявил журналистам, что политик втайне продолжил управлять США. Он сказал, что в случае победы Харрис он сохранил бы власть в своих руках.

США Дональд Трамп Барак Обама Мишель Обама
10 ноября 2024, 03:50
В Израиле раскрыли план Трампа по ослаблению России
Публичное достояние
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Выигравший президентский выборы в США Дональд Трамп изменит тактику в отношении России путем снятия напряженности во взаимодействии с окружающими ее странами. Об этом заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».

По его словам, конкуренция Вашингтона с Москвой никуда не денется, но в Белом доме акцентируют внимание на военных средствах, а за счет вовлечения в орбиту интересов США соседних с РФ государств.

«Тактика [Трампа] - усиливать свою игру, свои отношения со всеми периферийными государствами вокруг России: Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией, может быть с Грузией, может быть даже с Белоруссией», - добавил политолог.

Кедми пояснил, что подобная тактика приведет к постепенному изменению отношения к Западу в этих странах. Сама же Россия останется для США соперником. Просто американское руководство при Трампе станет действовать хитрее, осознав, что прежняя антироссийская стратегия оказалась неэффективной и деструктивной. Вот они ее и поменяют.

До этого в США заявили о желании Трампа разорвать партнерские отношения между КНР, РФ, Ираном и КНДР, сообщили «Ивестия».

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил , что после переизбрания Трампа снова попытаются затянуть в «вашингтонское болото», чтобы нейтрализовать его как президента.

США Израиль Дональд Трамп Россия Выборы президента США Москва
10 ноября 2024, 02:54
Почти 30 миллионов человек оказались в зоне пожаров в США
Freepik
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Свыше 27 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне пожарной тревоги из-за распространившегося по штатам пожара. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Целых 27 миллионов человек от Нью-Йорка до Массачусетса оказались в зоне пожарной тревоги в субботу», - указали в сообщении.

В частности, тревогу распространили на города Нью-Йорк и Бостон. Пожары активизировались в регионе из-за засушливой погоды. В одном из округов штата Нью-Джерси пламя угрожает 55 постройкам.

По данным телеканала ABC News , жителей города Нью-Йорк предупредили об ухудшении качества воздуха на фоне пожаров. В ближайшее время воздух может стать небезопасным для пожилых людей.

Ранее сейсмологи предупредили, что Соединенные Штаты могут накрыть 30-метровое цунами и девятибалльное землетрясение. Природные катаклизмы нанесут серьезный вред сразу нескольким американским штатам.

США Пожары Нью-Йорк Лесные пожары
10 ноября 2024, 02:26
В США спустя 50 лет раскрыли убийство молодой девушки
Freepik
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В США следователи из штата Висконсин раскрыли дело об убийстве полувековой давности. Они арестовали 84-летнего жителя Миннесоты Джона Миллера, который лишил жизни 25-летнюю американку Мэри Шлейс. Об этом сообщил телеканал CNN.

Тело девушки со следами насильственной смерти нашли на перекрестке в городке Спринг-Брук 15 февраля 1974 года.

«Ее смерть была признана убийством, и первоначальное расследование показало, что она ехала автостопом на художественную выставку в Чикаго, когда ее убили», - сообщили в офисе шерифа округа Данн.

Миллер уже признался в убийстве Шлейс. Сейчас он находится под стражей, ожидая экстрадиции в штат Висконсин.

Как рассказал шериф Кевин Бигд, для раскрытия дела его офис впервые использовал генетическую экспертизу. До этого детективы, которым поручили расследование, десятилетиями проводили опросы, но так и не выявили «подходящих» подозреваемых.

Ранее в штате Мэриленд женщина обокрала, убила и расчленила собственную мать, а потом попыталась сжечь останки родственницы на гриле.

США Убийства Женщины Аресты Полиция
10 ноября 2024, 02:10
Политик в Германии уволился после скандала с секс-куклой
Unsplash
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Выходка с секс-куклой разрушила карьеру члена Христианско-демократического союза Бюлента Бюйюкбайрама. Он нанес на игрушку нацистскую символику и выложил фото в интернет, сообщило агентство Reuters.

Мужчина в соцсетях выступил против футбольного клуба бундеслиги «Санкт-Паули». Он набросил на шею секс-куклы петлю, одел ее в футболку с надписью «К черту Санкт-Паули» и нанес на голову две буквы «S». Это возмутило подписчиков, и Бюйюкбайраму пришлось уйти со всех постов в городе Дельменхорст в Нижней Саксонии.

«Это была глупость, ошибка. Я получаю серьезные угрозы. Я извинился перед „Санкт-Паули“», - сказал политик.

Администрация футбольного клуба решила подать иск к Бюйюкбайраму. «Санкт-Паули» известен поддержкой левых, беженцев и меньшинств*.

В Шри-Ланке советник президента Ашу Марасингхе ушел в отставку из-за подозрения в надругательстве над животным. Его девушка показала журналистам компрометирующие фотографии.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

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