Семье Обамы предрекли политическое забвение

«С их стороны было бы глупо и невежественно агитировать так, как они это делали. Я ожидаю, что такое восприятие разделяют многие люди. Если это так, то, я думаю, это снижает их значимость до уровня Билла Клинтона», - сказал Гарроу.

Он назвал выступления Обамы бездушными и высокомерными. По мнению писателя, после поражения Харрис и повторной победы республиканца Дональда Трампа 44-й президент США и его супруга исчезнут с политической арены, потому что Демпартия сделает ставку на других людей.

Гарроу заявил, что Обама не испытывает проблем с финансами, к тому же экс-президент по-прежнему востребован как лектор. По мнению писателя, семья будет еще реже наведываться в Вашингтон, предпочитая излюбленный миллионерами остров Мартас-Винъярд у побережья Массачусетса.

Сводный брат Барака Обамы Малик ранее заявил журналистам, что политик втайне продолжил управлять США. Он сказал, что в случае победы Харрис он сохранил бы власть в своих руках.