Семь школ во Франции закрылись из-за нашествия клопов

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«Существует чуть более 15, я полагаю, 17 учреждений, в которых на разных уровнях были обнаружены клопы, и у нас есть семь учреждений, которые закрыты», - сообщил министр национального образования Габриэль Атталь.

Ранее СМИ сообщали о пяти закрытых учреждениях на юге, юго-востоке и востоке страны. Атталь заявил, что обработка школ должна проводиться в течение 24 часов.

Жителей Парижа охватила паника из-за массового распространения клопов. Минздрав страны заявил, что это не повод для эмоций.

Тем временем граждане Бельгии стали чаще проводить санитарную обработку жилья от насекомых после массового нашествия клопов во Франции. Несмотря на рост заражения жилищ клопами в Бельгии, реальных причин для беспокойства все же нет, успокоили эксперты.