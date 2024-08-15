15 августа 2024, 07:57

Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

РИА «Новости»
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В Академический рейтинг университетов мира 2024 года вошли семь российских высших учебных заведений. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании ShanghaiRanking Consultancy.

Конкретные места в рейтинге ARWU присваиваются только в первой сотне вузов, после чего идет разделение на группы по 100 мест без присваивания конкретного места, с ранжированием по алфавиту.

В рейтинг вошли Сколковский институт науки и технологий (группа 801-900), Новосибирский государственный университет (группа 801-900), Высшая школа экономики (группа 701-800), Уральский федеральный университет (группа 601-700), Московский физико-технический институт (группа 501-600), Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401-500), Московский государственный университет (группа 101-150).

В 2023 году в аналогичный рейтинг попали девять вузов. В обновленном исследовании не оказалось Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Ранее стало известно, что медицинским вузам России добавят бюджетных мест.

Вузы Рейтинги
15 августа 2024, 03:34
«Пора собирать вещички». В Польше испугались войны между членами НАТО
РИА «Новости»
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Прямой конфликт между Турцией и Грецией из-за Кипра обернется распадом Североатлантического альянса. Своим прогнозом поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fakt.

«Если начнется война между членами альянса, то НАТО пора собирать вещички», - сказал он.

По словам генерала, альянс не будет участвовать в войне между его членами и будет стремиться к разрешению всех споров дипломатическим путем. Скшипчак отметил, что некоторые члены НАТО поддержат Турцию, другие Грецию, это и приведет к концу блока.

Конфликт между Турцией и Грецией носит многолетний характер. Кроме вопроса разделенного Кипра, камнем преткновения у государства стал шельф в Эгейском море, где располагаются принадлежащие Греции острова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег власти соседней страны от дальнейшей эскалации. Так он ответил на угрозы греческих военных применить систему ПВО С-300 против турецких военных самолетов.

Турция Кипр Греция Войны НАТО Польша
15 августа 2024, 02:32
В ВОЗ забили тревогу из-за эпидемии оспы обезьян
Freepik
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Эпидемия оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Его процитировало агентство Reuters.

«Необходимы скоординированные международные меры для прекращения этих вспышек и спасения жизней», - предупредил он.

По словам главы ВОЗ, в 2024 году число случаев заражения оспой обезьян превысило показатель прошлого года. В настоящее время специалисты зарегистрировали более 14 тысяч заболеваний.

В ВОЗ уже разработал план превентивных мер против распространения оспы стоимостью свыше 15 миллионов долларов.

Служба общественного здравоохранения расследовала вспышку оспы обезьян в Стокгольме. В апреле в Швеции медики зафиксировали большое количество случаев заражения оспой обезьян. В основном заболели мужчины нетрадиционной ориентации.

Здравоохранение Мужчины Оспа обезьян
15 августа 2024, 02:23
Бывший бункер Гитлера превратили в шикарную гостиницу
Freepik
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Бывший бункер Санкт-Паули в Гамбурге времен нацистского режима Адольфа Гитлера переоборудовали в гостинично-развлекательный комплекс. Об этом сообщил телеканал CNN.

В материале указали, что здание построили «с использованием принудительного труда во времена нацистского режима Адольфа Гитлера». Сейчас оно пережило возрождение.

«В Гамбургском бункере теперь есть два ресторана, пятиэтажный отель Hard Rock и бар на крыше в форме пирамиды», - отметили в сообщении.

Стоимость номеров в гостинице варьируется от 180 до 269 евро. На первом этаже для постояльцев работают кофейня, бар и магазин, где можно купить товары с мерчем Hard Rock.

Также на пятом этаже бывшего анкера открыли ресторан La Sala, что в переводе с испанского означает «гостиная». На самом верху бункера находится сад с баром и прогулочной дорожкой, огибающей здание.

Ранее ФСБ России обнародовала показания доставленного в Москву личного адъютанта Гитлера офицера СС Отто Гюнше. Он рассказал о последних днях фюрера.

Германия Отели Магазины Рестораны
15 августа 2024, 02:16
В США россиянина осудили за продажу краденых банковских данных
РИА «Новости»
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Окружной суд США приговорил россиянина Георгия Кавжарадзе к 40 месяцам тюрьмы за продажу краденых банковских данных. Ему придется также возместить более одного миллиона долларов ущерба, сообщила на своем сайте прокуратура округа Колумбия.

«Георгий Кавжарадзе, 27 лет, житель Москвы, Россия, был приговорен сегодня к 40 месяцам тюремного заключения за то, что он был активным продавцом краденой финансовой информации, учетных данных и другой личной идентификационной информации (PII) на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp», - говорится в заявлении.

Москвич признал себя виновным 16 февраля. В Сети он был известен под псевдонимами TeRorPP, Torqovec и PlutuSS.

В период с июля 2016 года по май 2021 года он перечислил более 626 100 украденных учетных данных для входа в систему для продажи на Slilpp, а также продал более 297 300 из них на нелегальной торговой площадке. Позже выяснилось, что все эти учетные записи были связаны с мошенническими транзакциями на сумму 1,2 миллиона долларов.

Прокуратура отметила, что в августе 2021 года ему предъявили обвинение, а впоследствии москвича экстрадировали в США.

Ранее Окружной суд штата Флорида отпустил под залог россиянина Павла Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве.

США Банки Суд Тюрьмы Приговоры Россия Деньги

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