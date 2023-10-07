Семь регионов Финляндии попросили денег у ЕС из-за соседства с Россией

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«По данным северных и восточных провинций, потребности в развитии вызваны российской границей длиной около 1300 километров, которая также является критически важным вопросом безопасности для ЕС и НАТО», - сказано в материале.

Представители региона отметили, что рассмотрение особенного статуса Восточной и Северной Финляндии в рамках договора о присоединении государства в Евросоюз должно быть приоритетным в политике страны на предстоящий период финансирования с 2028 года.

Ранее финский президент Саули Ниинисте заявил, что в будущем страна столкнется с «трудностями» на финско-российской границе. По его словам, в последние полтора года обстановка там спокойная, однако так будет не всегда.