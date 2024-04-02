Семь гуманитарных работников погибли в Газе в результате атаки ЦАХАЛ

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WCK базируется в Вашингтоне. Сотрудники передвигались конвоем из трех автомобилей, причем заранее скоординировали свои передвижения с израильской армией. Среди жертв - граждане Австралии, Британии, Польши, Палестины и сотрудник с гражданством Канады и США.

Гендиректор WCK Эрин Гор назвала «непростительной» атаку на гуманитарную организацию. World Central Kitchen приостановила работу в регионе. В ЦАХАЛ заявили, что проводят по факту происшествия «проверку на самом высоком уровне».

Накануне, 1 апреля, Армия обороны Израиля ударила по зданию консульства Ирана в Дамаске. Есть жертвы, в числе них иранский генерал Мохаммад Захеди.