Сектор Газа практически перестал получать топливо

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Россия поддерживает настрой Китая на локализацию производств в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин на ЭКСПО в Харбине. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, Россия и КНР реализуют масштабные совместные проект в области промышленной кооперации. На рынок РФ активно выходят китайские автоконцерны, проводятся программы по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и гражданского вертолета.

«Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производства на нашей территории - готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку», - сказал президент.

Он добавил, что Россия готова предоставить доступ к уникальной отечественной базе и кадрам.

Глава государства вечером 16 мая прибыл в Харбин. Утром Путин первым делом возложил цветы к памятнику советским воинам , погибшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая.