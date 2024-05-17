Сектор Газа практически перестал получать топливо
Поставки топлива в палестинский анклав практически прекратились после начала военной операции ЦАХАЛ в городе Рафах на южной границе территории сектора Газа и Египта. Об этом заявил на брифинге заместитель постоянного представителя главы ООН Фархан Хак, его процитировал ТАСС.
Он назвал ситуацию с топливом критической. По его словам, самые большие проблемы фиксируются на юге сектора Газа.
«Фактически, поступление топлива [в анклав] остановилось с началом операции в Рафахе, за небольшими исключениями», - подчеркнул Хак.
Ранее Израиль устроил артиллерийский обстрел Рафаха после провала переговоров с ХАМАС в Каире. Очевидцы рассказали, что израильские сухопутные войска также проводили боевые действия в городе в рамках КТО. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что местных жителей призвали временно эвакуироваться в Аль-Маваси.